Tin nóng 4/3: Mang bom cướp tiền ngân hàng ở Quảng Ninh

Mang bom cướp tiền ngân hàng ở Quảng Ninh: Chiều 4/3, tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bãi Cháy, TP Hạ Long một nam thanh niên hô mang bom vào ngân hàng có ý định cướp tiền nhưng khi thấy còi báo động thì bỏ chạy và bị bắt ngay tại cổng. Qua khám xét, người này quê ở TP HCM tên T.M.Q., có thẻ sinh viên của một trường đại học ở Mỹ. Bất ngờ bị đâm chết khi đang ngồi chơi: Trưa 4/3, đang ngồi chơi tại quán internet, Trương Ngọc Tuấn (20 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bất ngờ bị Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, trú cùng địa phương) xông tới cầm dao đâm xuyên cổ, tử vong. Công an huyện Nghi Xuân cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định giữa Phong và Tuấn có mâu thuẫn trước đó. Bắt Giám đốc công ty trốn truy nã, ẩn mình dưới vỏ bọc nhân viên bảo vệ: Sau khi bị khởi tố và phát lệnh truy nã, Chu Đức Hậu (46 tuổi, ngụ TP HCM) đã bỏ trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau và ẩn mình dưới vỏ bọc là nhân viên bảo vệ, thế nhưng sau đó bị phát hiện, bắt giữ. Ngày 4/3, Công an TP HCM cho biết đang điều tra, làm rõ. Người đàn ông rơi tầng cao tử vong: Sáng 4/3, người dân sinh sống ở góc đường Bàu Cát 2 - Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM nghe tiếng động mạnh phát ra. Mọi người chạy ra thì phát hiện thi thể 1 người đàn ông (SN 1986) nằm tử vong. Chủ căn nhà nơi xảy vụ việc cho biết, nạn nhân cùng vợ mới tới thuê tầng 1 của căn nhà được vài ngày. Cháy nhà trong lúc mẹ đi vắng, con 5 tháng tuổi tử vong: Tối 3/3, người dân thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, Quảng Trị phát hiện ngọn lửa bùng lên tại ngôi nhà sàn của bà Hồ Thị Xê, 40 tuổi. Lúc xảy ra hỏa hoạn, bà Xê không có ở nhà, trong nhà chỉ có cháu bé 5 tháng tuổi là con của bà Xê đang ngủ. Người dân và chính quyền địa phương tìm cách dập lửa để đưa cháu bé ra ngoài, sau đó đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bao vây tụ điểm đá gà, bắt giữ 31 đối tượng, tạm giữ hơn 300 triệu: Chiều 4/3, Công an tỉnh Bến Tre và Công an huyện Mỏ Cày Nam triệt phá tụ điểm đá gà tại ấp An Bình, xã An Thạnh. 31 đối tượng đã bị khống chế, bắt giữ. Tại hiện trường, Công an tạm giữ: 7 con gà, 21 ĐTDĐ, 29 xe máy và số tiền hơn 308 triệu đồng cùng tang vật có liên quan. Xe tải lao vào nhà dân khiến nữ công nhân thiệt mạng: Sáng 4/3, tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, ô tô tải do anh Đỗ Quang L. (29 tuổi, ở Quảng Nam) điều khiển ô tô bất ngờ đâm vào giải phân cách rồi tiếp tục lao qua phía bên đường, lao lên lề đường đâm vào một cửa hiệu di động trước và cửa hiệu tóc trước nhà dân và làm sập một phần nhà. Vụ tai nạn khiến bà Đ.T.M (56 tuổi) tử vong. Được biết, bà M. là công nhân may. Truy tìm nghi phạm giết người rồi bỏ trốn trong đêm: Ngày 4/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra thông báo truy tìm nghi phạm Lý Văn Thành (45 tuổi) trong vụ án giết người xảy ra tại xã Phương Khoan (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc). Mọi công dân khi phát hiện nghi phạm hoặc biết thông tin liên quan về Thành thì báo ngay cho Công an xã Phương Khoan theo số điện thoại: 02113.696.305 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất biết để xử lý. >>> Xem thêm video: Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo. Nguồn: VTV 24.

