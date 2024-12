Cuộc sống của đôi bạn thân người mẫu Tuyết Lan - Lê Thúy

Tuyết Lan - Lê Thúy hoạt động trong làng thời trang nhiều năm qua và giữ được tình bạn đẹp. Ảnh: FB Tuyết Lan. Người mẫu Lê Thúy kết hôn cách đây 9 năm với nam diễn viên điển trai Đỗ An. Ảnh: FB Đỗ An. Trong thời gian đầu sống chung một nhà, vợ chồng Lê Thúy mâu thuẫn vì có nhiều khác biệt cũng như chưa hiểu hết tính cách của nhau. Để giữ gìn hôn nhân, cả hai nhường nhịn, kiên nhẫn. Ảnh: FB Đỗ An. Đỗ An chiều chuộng Lê Thúy, anh chăm lo cho vợ từng bữa ăn, giấc ngủ. Đỗ An cũng thường xuyên dành những lời có cánh cho Lê Thúy trên trang cá nhân lẫn truyền thông. Ảnh: FB Đỗ An. Vợ chồng Lê Thúy nấu bữa tối cho nhau, thường xuyên đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Ảnh: FB Đỗ An. Mỗi tuần, Lê Thúy và Đỗ An dành 1-2 buổi ra ngoài hẹn hò. Ảnh: FB Lê Thúy. Hôn nhân của cặp đôi vẫn mặn nồng dù chưa có con chung. Ảnh: FB Đỗ An. Tuyết Lan tái hôn vào tháng 3/2024. Chồng nữ người mẫu là bác sĩ thẩm mĩ Nguyễn Thiện Khanh. Trong ảnh, Tuyết Lan và Thiện Khanh cười rạng rỡ trong những ngày đầu hẹn hò. Ảnh: FB Tuyết Lan. 6 tháng trước đám cưới, Tuyết Lan được Nguyễn Thiện Khanh cầu hôn ở nước ngoài. Ảnh: FB Tuyết Lan. Sau hôn lễ, Tuyết Lan tận hưởng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Ảnh: FB Tuyết Lan. Nữ người mẫu khoe khoảnh khắc được chồng hôn má trong một chuyến du lịch. Ảnh: FB Tuyết Lan. Xem video: "Lê Thúy catwalk". Nguồn Đỗ Mạnh Cường

