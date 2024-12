CĐV đội mưa rét tới cổ vũ ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2024

Có mặt tại SVĐ Việt Trì - Phú Thọ trước trận đấu 3 tiếng, PV ghi nhận nhiều CĐV đã vượt hàng trăm cây số để tới cổ vũ ĐT Việt Nam trong trận tiếp đón Indonesia tại AFF Cup 2024. Các CĐV Việt Nam tới với Phú Thọ đều chung một mong muốn đó là 3 điểm cho thầy trò HLV Kim Sang-sik để trả món nợ trong suốt nhiều năm khi đối đầu với Indonesia. CĐV cao tuổi này đến từ Hà Nội và cùng với gia đình đến cổ vũ ĐT Việt Nam từ rất sớm. Kim Anh ( sinh viên trường Đại học Hùng Vương - Phú Thọ) cùng các bạn đã di chuyển tới sân Việt Trì để tiếp lửa cho ĐT Việt Nam. Với người dân Việt Trì khi có ĐT Việt Nam về thi đấu, họ coi đó là một ngày hội. Trước khi trận đấu diễn ra, thành phố Việt Trì có mưa và nhiệt độ hạ thấp nhưng không thể can được sự nhiệt huyết của các CĐV đến cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Ngay từ cửa vào, an ninh đã được BTC sân Việt Trì thắt chặt nhằm đảm bảo cho người dân vào xem trận đấu an toàn, trật tự. Một cô bạn xinh xắn cùng người thân vào cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ ăn theo của tại sân Việt Trì cũng nở rộ như bán sticker, khăn quàng, áo cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Nhóm CĐV đốt pháo sáng, hâm nóng trước trận đấu ĐT Việt Nam đấu Indonesia.

