Tin nóng 3/3: Nghi cho tiền ông hàng xóm, chồng 93 tuổi giết vợ 89 tuổi

Nghi cho tiền ông hàng xóm, chồng 93 tuổi giết vợ 89 tuổi: Do nghi vợ là bà Hồ Thị T. (89 tuổi, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho tiền ông hàng xóm nên cụ T.T (91 tuổi) bực tức, đánh vợ dẫn đến tử vong. Ngày 3/3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang điều tra, làm rõ. Mâu thuẫn tại bãi rác, một người bị đâm tử vong: Do 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn trong quá trình phân loại rác tại bãi rác xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Bất ngờ, một người đàn ông đâm đối phương tử vong. Ngày 3/3, Công an huyện Nghi Lộc cho biết đang điều tra vụ án. Con trai đoạt mạng cha rồi giấu xác: Bị cha đánh, Lý Hoàng Nam (22 tuổi, ngụ xã Đại Tâm, (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) phản kháng lại bằng vật cứng khiến ông L.S.R. (61 tuổi) tử vong. Sau khi gây án, thanh niên này mang thi thể nạn nhân đi giấu. Cậy phá két sắt của đình, chùa trộm tiền công đức: Nguyễn Văn Huy (37 tuổi, Tân Yên, Bắc Giang) đã đột nhập vào nhiều đình, chùa tại địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để đục phá két sắt, hòm công đức để trộm cắp tài sản. Mạo danh cháu bí thư tỉnh ủy để lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng: Lê Văn Hòa (43 tuổi, trú TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) tự giới thiệu là cháu của bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông và có thể "chạy" được dự án BT đã lừa một người phụ nữ 6 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ) Cha ruột dàn cảnh, đánh lạc hướng cho con trai 8 tuổi trộm cắp: Không công ăn việc làm, Nguyễn Quốc Thịnh (48 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) rảo khắp các tiệm tạp hóa, bắt con ruột mới 8 tuổi trộm cắp tài sản tại quận Cẩm Lệ. Sư thầy mạo danh mật vụ tình báo lừa 13 tỷ đồng: Dựng chuyện nhiều lần bị bắt cóc, xây chùa thiếu nợ…, Phạm Văn Cung (SN 1982, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã lừa đảo chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng, trong đó lừa 1 nữ ca sĩ 13 tỷ… Nhắc hàng xóm mở nhạc lớn, cụ bà 83 tuổi bị đánh nhập viện: Sau khi nhắc hàng xóm giảm âm lượng vì mở nhạc lớn, bà Ngô Thị Hảo (40 tuổi) cùng mẹ là Nguyễn Thị Hội (83 tuổi, trú An Tiến, An Lão, Hải Phòng) bị Đạt (41 tuổi) hành hung. Hậu quả, bà Hội phải nhập viện cấp cứu. >>> Xem thêm video: Bình Dương: Cự cãi, người đàn ông đi xe máy bị phụ xe tải đánh chết. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

