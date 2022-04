Tin nóng 28/4: Bé gái đi bấm huyệt bị người đàn ông mù giao cấu

Bé gái đi bấm huyệt bị người đàn ông mù giao cấu: Trong quá trình xoa bóp, Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái T.T.T. (14 tuổi). T. trở về nhà kể lại sự việc cho mẹ, gia đình T. đã trình báo cơ quan Công an. Ngày 28/4, Công an TP Đồng Xoài cho biết đang tạm giữ Quang để điều tra, làm rõ. Nữ sinh lớp 9 nghi bị 6 học sinh nam xâm hại: Ngày 28/4, UBND xã Tam Văn (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng đã triệu tập 6 học sinh nam ở Trường THCS Lâm Phú, Trường Tiểu học và THCS Tam Văn để điều tra, làm rõ vụ xâm hại một nữ sinh lớp 9, là học sinh Trường Tiểu học và THCS Tam Văn. Vụ việc xảy khi các học sinh này đi dự một bữa sinh nhật vào đêm 24/4. (Ảnh minh họa) Người đàn ông nước ngoài rơi từ tòa nhà cao tầng xuống đất tử vong: Sáng 28/4, tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, một người đàn ông rơi từ tầng 18 xuống đất tử vong. Nạn nhân là người đàn ông ngoại quốc (62 tuổi), thuê căn hộ trên tầng 18, tòa nhà Ocean View từ năm 2019 đến nay. Yêu cô hàng nước rồi "cuồng ghen", 9X đâm dã man "tình địch": Lê Hoàng Trung Dũng (27 tuổi, ngụ thị trấn Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) do mâu thuẫn từ trước với anh Nguyễn Thái Lộc vì cùng có tình cảm với cô chủ quán nước, nên Dũng đã dùng dao đâm nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thanh niên mang ô tô đi gán nợ rồi quay lại trộm: Nguyễn Hồng Na (31 tuổi, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) mượn tiền của ông L. (53 tuổi, ngụ huyện Quế Sơ) và viết giấy ghi nợ, bỏ ô tô lại làm tin. Sau đó vài ngày, Na quay lại trộm xe của mình đưa đến nhà bạn cất. Ngày 28/4, Công an huyện Quế Sơn cho biết vừa bắt giữ Na để điều tra, làm rõ. Cầm cố sổ đỏ giả, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng: Do cần tiền để trả lương cho công nhân nên Nguyễn Đình Vân (59 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Ninh) lên mạng xã hội đặt mua 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để cầm cố chiếm đoạt tài sản với số tiền 2,5 tỷ đồng. Ngày 28/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ. Đâm chết hàng xóm tại đám cưới vì bị nhắc nhở hát karaoke quá to: Bị nhắc nhở vì hát karaoke to tiếng tại đám cưới, Phạm Văn Tạo (SN 1970, trú tại phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về nhà lấy dao và đâm 2 nhát vào anh Nguyễn Văn Đạt (SN 1985, trú cùng địa phương) khiến nạn nhân thiệt mạng. Ngày 28/4, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Tạo. Va chạm với xe khách, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ: Chiều 28/4 trên QL8A đoạn đi qua xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, ô tô du lịch chở khách mang BKS 38B 007.28 (chưa rõ danh tính tài xế) bất ngờ va chạm với xe máy do ông Lê Đình Hòe (SN 1959, trú xã Kim Hoa). Cú đâm mạnh khiến ông Hòe tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Đột nhập nhà vệ sinh, dâm ô nữ sinh lớp 9 rồi quay video. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

