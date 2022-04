Tin nóng 26/4: Truy vết nguồn phát tán clip nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm

Truy vết nguồn phát tán clip nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm: Ngày 26/4, Công an huyện Quỳnh Nhai, Sơn La cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra vụ nữ sinh lớp 9 ở Chiềng Khoang bị 4 người hiếp dâm và quay clip. Theo đó, cơ quan chức năng đang truy vết nguồn đăng, phát tán clip vụ việc để xác định người chia sẻ nội dung đồi trụy trên để xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh minh họa) Mâu thuẫn, em trai đâm anh ruột tử vong: Tại nhà riêng của gia đình ở xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, Bình Thuận, T.N.N.N. (SN 1987) và em ruột là N.N.T. (SN 1999) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc giằng co qua lại, T. đã cầm kéo đâm trúng ngực anh ruột mình dẫn đến tử vong. Ngày 26/4, Công an Bình Thuận cho biết đang điều tra, làm rõ. Tiếp tục gia hạn tạm giam 3 bị can vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Ngày 26/4, Công an tỉnh Long An đã có thông báo gửi UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa và gia đình bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành) về việc gia hạn tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Tùng Dương và Lê Thanh Nhất Nguyên để điều tra, làm rõ. Thời gian gia hạn đến ngày 3/6. Người đàn ông tử vong bất thường trên đường: Rạng sáng 26/4, người dân sinh sống trên đường 29, phường 4, quận 4, TP HCM thấy một người đàn ông nằm gục trên đường. Lúc này, người dân kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong, trên người có vết thương nên báo Công an. Bước đầu, xác định danh tính nạn nhân là ông N.N.A.T. (SN 1976, ngụ phường 6). Vào tiệm vàng vờ hỏi mua để cướp giật tài sản: Nguyễn Văn Hải (SN 1996, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đến tiệm vàng Minh Đức, số 277 đường Trần Hưng Đạo, TP Huế để hỏi mua một sợi dây chuyền vàng. Sau khi chủ cửa hàng đưa dây chuyền vàng 4,6 chỉ cho Hải thì đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Ngày 26/4, Công an TP Huế cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hải. Cụ ông 71 đuối nước khi thả lưới mưu sinh: Sáng 26/4, ông N.H.T. (SN 1951, trú tại thôn 2, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đi thả lưới bắt cá ở hồ Cửa Nghè (thôn 4, xã Hạ Trạch) không may bị đuối nước dẫn đến tử vong. Sau nhiều giờ đồng hồ, các lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm được thi thể ông T. và đưa về nhà mai táng theo phong tục tập quán của địa phương. Dự kiến 29/4, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho xe lưu thông dịp lễ 30/4: Ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang cho biết, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thi công đến nay đạt 98%, ngày 27/4 sẽ tổ chức Lễ khánh thành. Hiện, doanh nghiệp dự án đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công một số hạng mục phụ trợ của dự án và phương án đảm bảo ATGT để đến ngày 29/4 sẽ cho xe lưu thông phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

