Tin nóng 25/4: Đủ căn cứ khởi tố người vợ cắt “của quý” của chồng

Đủ căn cứ khởi tố người vợ cắt "của quý" của chồng: Ngày 25/4, Công an huyện Yên Châu, Sơn La cho biết đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý Hà Thị Nguyệt (36 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích. Theo đó, tỷ lệ thương tích của Nguyễn Văn Hoan (29 tuổi, chồng Nguyệt) đủ lớn để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang củng cố hồ sơ trước khi ra quyết định. Nam thanh niên lẻn vào nhà trộm nhẫn kim cương: Lợi dụng sơ hở của chủ nhà ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Thanh Quang (SN 2004, trú tại huyện Bố Trạch) đã đột nhập lấy cắp 1 nhẫn kim cương và nhiều tài sản khác. Ngày 25/4, Công an huyện Bố Trạch cho biết đã tạm giữ Quang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Kêu gọi quyên góp từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Phan Thị Trang (38 tuổi, trú Thành, Đồng Nai) mạo nhận mình có quen biết với các tổ chức từ thiện... rồi kêu gọi quyên góp. Tin tưởng vào lời nói của Trang, nhiều người dân ở huyện Long Thành đã đưa tiền hàng tỷ đồng cho Trang. Nhận được tiền Trang không đi từ thiện mà tiêu xài cá nhân. Ngày 25/4, Công an huyện Long Thành cho biết vừa bắt giữ Trang. Dọa tung clip "nóng" để tống tiền: Trong quá trình yêu nhau, La Văn Hợp (28 tuổi, ở huyện Con Cuông, Nghệ An) và chị H. (trú huyện Nghi Lộc) đã trao đổi một số hình ảnh nhạy cảm với nhau. Sau đó, Hợp nhắn tin, gọi điện cho chị H. đe dọa sẽ gửi các hình ảnh nhạy cảm ra ngoài nếu không chịu chi tiền. Ngày 25/4, Công an huyện Nghi Lộc cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hợp. Trưởng Công an huyện tử vong tại nhà riêng vì "trầm cảm sau COVID-19": Ngày 25/4, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, sáng 24/4, thượng tá Hoàng Việt Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Bình Gia, đột ngột tử vong tại nhà riêng. Nguyên nhân được xác định do trầm cảm nặng sau khi nhiễm COVID-19. (Ảnh minh họa) Đi xe máy buông cả 2 tay 'múa quạt', cô gái bị xử phạt gần 9 triệu đồng: Ngày 25/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt Đ.T.H (SN 1998, quê Nghệ An) số tiền 8,8 triệu đồng về các hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, không có giấy phép lái xe... Trước đó, chị H. buông cả hai tay khi điều khiển xe máy tại tuyến đường trước Công viên Hòa Bình. Cháy xưởng vải may, một người tử vong: Sáng 25/4, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại xưởng vải may rộng 300m2 ở thôn Vân, xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội khiến 1 người tử vong. Tại hiện trường, khu vực xảy cháy có kết cấu khung thép, mái tôn, tường gạch. Bên trong chủ yếu là các nguyên liệu vải may mặc… dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc. Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ đi xe máy tử vong: Tối 24/4, tại lối đi tự mở trên đoạn đường vào làng Tứ Kỳ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) gần ga Giáp Bát, tàu khách Thống nhất SE8 đã va chạm với người phụ nữ điều khiến xe máy. Hậu quả, người phụ nữ tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng hoàn toàn. >>> Xem thêm video: Bắc Kạn: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

