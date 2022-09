Tin nóng 22/9: Đang đánh bóng chuyền, cụ ông ngã quỵ tử vong

Đang đánh bóng chuyền, cụ ông ngã quỵ tử vong: Sáng 22/9, ông T.N.L (khoảng 65 tuổi, trú tại xóm Liên Phúc, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) tham gia thi đấu Giải bóng chuyền hơi của Hội Người cao tuổi tại địa phương. Khi đang chơi bóng, ông L. bất ngờ ngã gục trên sân. Mặc dù đã được các nhân viên y tế địa phương sơ cứu nhưng ông L. đã không qua khỏi. Nguyên nhân khiến ông L. tử vong được cho là bị đột quỵ. Tìm người phụ nữ từng mua dâm để sát hại, cướp tài sản: Ngày 22/9, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Văn G (G là tên, không phải viết tắt, 22 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) tử hình về tội giết người, chín năm tù về tội cướp tài sản. Tổng mức án là tử hình. Theo cáo trạng, do nợ tiền thua độ bóng đá, tối 13/7/2021, bị cáo G thuê một người chạy xe ôm chở từ huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đến một quán cà phê ở phường An Hòa, TP Rạch Giá để tìm chị D., người phụ nữ từng mua dâm trước đó với âm mưu cướp tài sản. G sau đó đã sát hại và cướp của nạn nhân hơn 87 triệu đồng cũng nhiều tài sản khác. Sau đó biết không thể trốn thoát, G đã đến cơ quan chức năng để đầu thú. Học sinh lớp 9 đánh bạn chấn thương sọ não: Ngày 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội cho biết Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Thường Tín khẩn trương xem xét, xác minh, xử lý đúng quy định đối với thông tin phản ánh học sinh Trường THCS Hà Hồi (huyện Thường Tín) bị bạn đánh gây chấn thương. Theo báo cáo của Hiệu trưởng trường THCS Hà Hồi, vào giờ ra chơi tiết 2 (khoảng 9h10 - 9h25) ngày 16/9, em N.T.H. (lớp 9A1) lên khu phòng học bộ môn chơi thì em Đ.Đ.A. (lớp 9A3) không cho lên. Sau đó, 2 học sinh có lời qua tiếng lại với nhau, dẫn tới việc em A. đánh em H. Đến tối ngày 16/9, kết quả chụp chiếu của em H. cho thấy em bị chấn thương sọ não bầm tụ 2 bên. Bé 8 tuổi rơi từ tầng 2 trường học xuống đất: Theo lãnh đạo UBND xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), sự việc xảy ra lúc 7h15 ngày 22/9 tại trường Tiểu học Ích Hậu. Lúc này, em N.Đ.T. (8 tuổi, học sinh lớp 3) cùng một số bạn đứng chơi tại lan can của trường trước giờ vào học thì bất ngờ rơi từ tầng 2 xuống đất. Nạn nhân sau đó được giáo viên đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương. Được biết, thời điểm diễn ra vụ tai nạn đang có mưa, lan can trơn trượt nên đã khiến em T. trượt chân rơi xuống đất. Bắt giam tài xế trong vụ TNGT khiến 4 người tử vong ở Huế: Sáng 22/9, nguồn tin từ VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế Huỳnh Văn Cường về hành vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó vào khoảng 18h30 ngày 10/8, xe tải chở keo tràm do anh Huỳnh Văn Cường điều khiển lưu thông trên QL49 theo hướng từ A Lưới về TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), khi đến đoạn Km72+750, thuộc địa phận huyện A Lưới, xe tải này va chạm với 2 xe máy đi ngược chiều. Sau cú va chạm, xe tải bị lật. Hậu quả vụ TNGT làm 4 người chết, 2 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng nặng. 5 cặp nam nữ mua bán dâm trong 2 cơ sở massage ở TP.HCM: Ngày 22/9, Công an quận Tân Phú (TP HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý 5 cặp nam nữ mua bán dâm tại 2 cơ sở massage trên địa bàn. Trước đó, ngày 19/9, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Tân Phú đồng loạt kiểm tra các cơ sở xông hơi, xoa bóp. Tới cơ sở Lộc Phát, cảnh sát bắt quả tang 3 cặp đôi đang mua bán dâm, còn cơ sở Phước Lộc Thọ có 2 cặp đang mua bán dâm với giá 600.000 đồng/lượt. Theo cảnh sát, 2 cơ sở massage trên do bà H.T.N. và em ruột là H.V.T. làm chủ, hoạt động từ năm cuối năm 2021 đến nay. Cảnh sát đang làm rõ vai trò của N., T. và những người liên quan trong việc các các cặp mua bán dâm. Người phụ nữ dùng dép đánh vào mặt công an: Ngày 22/9, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Đàm Thị Mai (SN 1980, ở phố Phan Bội Châu 4, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hoá) về tội "Chống người thi hành công vụ". Trước đó, Tổ tuần tra của Công an tỉnh phát hiện Đàm Thị Mai có dấu hiệu vi phạm nên đã dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Đàm Thị Mai không chấp hành, không xuất trình giấy tờ tuỳ thân, liên tục có hành vi chửi bới, lăng mạ, xô đẩy và thách thức các thành viên trong tổ tuần tra. Thậm chí Đàm Thị Mai còn dùng dép đánh vào mặt và giật mũ bảo hiểm của một số cán bộ trong tổ tuần tra. Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích 2 ngày trước: Sáng 22/9, trong lúc ra sông Lam đoạn chảy qua xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên đang nổi trên mặt nước. Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là Trần Ngọc Bảo M. (SN 2004, ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Cơ quan chức năng sau đó đã thông báo sự việc, bàn giao thi thể M. cho người nhà. Người nhà cho hay M. bỏ nhà đi từ tối 20/9. Gia đình sau đó đã tìm thấy dép của M. trên cầu Bến Thủy. Nghi có chuyện không hay, gia đình trình báo sự việc cho lực lượng chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

