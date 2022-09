Tin nóng 20/9: Đang nằm võng, người đàn ông bất ngờ bị đâm chết

Đang nằm võng, người đàn ông bất ngờ bị đâm chết: Lê Ngọc Dũng (SN 1992, ngụ quận 5, TP HCM) đang trú mưa tại một quán cà phê ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) thì xảy ra mâu thuẫn với một người tại quán. Sau khi trở lại quán, Dũng thấy anh B.(SN 1994, quê Trà Vinh) nằm trên võng. Cho rằng anh B. là người xô xát với mình nên Dũng đã đâm nạn nhân tử vong. Ngày 20/9, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh tạm giữ Dũng để điều tra. Phát hiện gần 60 thanh niên dương tính ma túy trong quán bar: Khoảng 0h15 ngày 18/9, tổ công tác của Công an TP Ninh Bình kiểm tra quán bar Jet Lounge (địa chỉ tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình). Tại đây, Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều túi chứa ma túy dạng kẹo, ke trên sàn tầng 1 của quán, 3 bình khí N20 (khí cười), 40 sản phẩm thuốc lá điện tử... cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy. Sau khi tiến hành test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện gần 60 thanh niên có kết quả dương tính với chất ma túy. Thay tên đổi họ, trốn truy nã gần 30 năm vẫn không thoát: Ngày 20/9, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã phối hợp với Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng trốn truy nã gần 30 năm là Nguyễn Văn Kềm (67 tuổi; trú huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Vào cuối năm 1992, Nguyễn Văn Kềm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra lệnh truy nã toàn quốc. Đến giữa tháng 9/2022, công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện một người tên Trần Vĩnh Phúc (SN 1955) sống trên địa bàn có các đặc điểm trùng khớp với đối tượng truy nã trong tài liệu cung cấp bởi Công an tỉnh Trà Vinh. Đối tượng sau đó đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khởi tố, bắt giam đối tượng tông bị thương thiếu tá CSGT ở Quảng Nam: Sáng 20/9, Công an huyện Núi Thành cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Đức Sơn (22 tuổi, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Sơn là đối tượng điều khiển xe máy tông vào Thiếu tá Hồ Đức Thuận (41 tuổi, cán bộ CSGT Đội 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam), khiến cán bộ CSGT này bị thương phải nhập viện cấp cứu. Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn: Ngày 29/9, Công an xã và UBND xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình tiếp tục thông báo tìm người thân của cháu bé bị bỏ rơi bên đường. Trước đó, ngày 18/9, anh Đỗ Ngọc Thành (SN 1981) cùng vợ là Đỗ Thị Thắm (SN 1981, trú tại thị trấn Đà Bắc) khi đi đến gần cổng trường tiểu học xã Cao Sơn phát hiện một cháu bé nằm trong chiếc giỏ nhựa để bên đường kèm mảnh giấy ghi "Do hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con không thể nuôi dưỡng cháu bé lớn khôn được". Phú Yên: Vụ án vợ chết, chồng nguy kịch: Thông tin từ UBND xã Xuân Lãnh, khoảng 6h30 ngày 20/9, ông Võ Đình Phùng (Sinh năm1955; ngụ thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh) đến nhà con gái là chị Võ Thị L. (SN 1991) ở gần đó để chở cháu ngoại đi học. Tuy nhiên, khi vào nhà, ông Phùng phát hiện chị L. đã chết trong phòng ngủ, bên cạnh có một cây búa. Chồng chị L. là anh Huỳnh Hậu (SN 1985) có vết cắt trên cổ, dù thương tích rất nặng nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: VTC News) Xe tải tông sập mái hiên nhà dân, cụ bà 70 tuổi thoát chết: Khoảng 6h ngày 20/9, xe tải mang biển số 65H-012.82 khi đến địa phận ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành (Tiền Giang) thì gặp sự cố nên tài xế tấp vào lề đường để kiểm tra. Lúc này, xe tải mang biển số 65C-111.29 chạy từ phía sau tông mạnh vào đuôi phương tiện gặp sự cố. Cú tông mạnh khiến cả 2 phương tiện đẩy về trước làm sập mái hiên nhà dân. Hai người trên 2 xe tải bị thương được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo lời nhân chứng, lúc xảy ra tai nạn, một cụ bà 70 tuổi ngồi trước mái hiên nhà, tháo chạy kịp thời nên thoát nạn. Xe Mazda CX5 bị cây đổ đè trúng trong trận mưa giông lớn: Ngày 20/9, đại diện Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý hiện trường chiếc xe Mazda CX5 bị cây cổ thụ đè trúng. Theo đó, vào khoảng 15h, khi đang đỗ tại khu vực ngã tư Hoàng Ngân – Hoàng Đạo Thúy, chiếc xe Mazda CX5 đã bất ngờ bị cây muồng đổ, đè trúng ngang thân, khiến chiếc xe này bị móp méo phần trần xe. Rất may, tài xế không có trong xe tại thời điểm xảy ra vụ việc nên không có thương vong về người. >>> Xem thêm video: Bến Tre: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: ĐTHĐT.

