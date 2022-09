Tin nóng 21/9: Phát hiện thi thể nam giới trong bao tải ven đường

Phát hiện thi thể nam giới trong bao tải ven đường: Ngày 21/9, Công an xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà cho biết, người dân phát hiện một bao tải có mùi hôi thối nằm bên vệ đường quốc lộ 27C, thuộc thôn Bố Lang bên trong có chứa thi thể. Công an xác định người tử vong là nam giới, cao khoảng 1,6 m, thời gian tử vong khoảng 7 ngày trở lên. Khi được phát hiện, người này không mặc áo, chỉ có quần thun dài màu xanh đen có 3 sọc màu xanh da trời, không giấy tờ tùy thân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Cô bé 13 tuổi lên xe máy đi theo người lạ nhiều ngày chưa về nhà: Ngày 21/9, anh Trương Văn Tuấn Lớn (44 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết gia đình đang tìm kiếm cháu Trương Thị Tuyết Mai (13 tuổi) mất tích 4 ngày nay. Được biết, tối 17/9, trong lúc phụ mẹ bán hàng tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP Thủ Đức), Tuyết Mai nói với mẹ là đi vệ sinh nhưng lại đi bộ ra khu vực gần chợ, gặp và trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Sau đó, cô bé lên xe máy của người này và di chuyển hướng Bình Chiểu về Bình Dương. Hiện, gia đình anh Lớn đã trình báo lên công an TP Thủ Đức. Cô giáo mầm non ở Thái Bình lấy gai bưởi châm vào lưng, tay học sinh: Trưa 21/9, lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị giao cho đội nghiệp vụ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc cô giáo dùng vật nhọn châm vào cơ thể học sinh. Sự việc xảy ra tại trường Mầm non tư thục Fairy Dream 2, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. Theo đó, sau hoạt động ngoại khóa buổi sáng giữa tuần trước tại sân trường Mầm non tư thục Fairy Dream 2, cô giáo Tr. đi vào lớp học sinh 4 tuổi và cầm theo cành bưởi có gai. Thấy một số học sinh mất trật tự, nữ giáo viên này liền cầm gai bưởi châm vào tay một học sinh và lưng một học sinh khác. Đi chăn trâu, bé trai 12 tuổi ở Quảng Ngãi mất tích: Khoảng 16h ngày 20/9, cháu Đinh Minh H. đi chăn trâu bên bờ sông Trà Khúc, thuộc khu vực xóm Gò Ngoài (thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, tỉnh Quảng Ngãi) nhưng đến tối vẫn không thấy về nhà. Gia đình tổ chức đi tìm nhưng vẫn không thấy cháu H. Sau khi nhận được tin báo từ gia đình, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, xuyên đêm tìm kiếm cháu bé. Cho đến sáng 21/9, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích cháu H. Xe bán tải lao xuống vực sâu, 3 người thương vong: Trưa 21/9, tại Km136+220, Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Đồng Tâm, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, xe ôtô bán tải mang BKS 29C-498.07 do tài xế N.V.T. (SN 1992, ngụ huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) điều khiển hướng Hà Nội - Sơn La. Trên xe chở 2 người là anh B.C.T. (SN 1992, ngụ huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và anh T.D.P. (ngụ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khi lưu thông tới Km136+220, Quốc lộ 6, chiếc xe đã tự lao xuống taluy âm, sâu khoảng hơn 50 m. Hậu quả, anh T.D.P. tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương nặng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bắt giam đối tượng lao xe máy vào chốt kiểm tra khiến một CSGT gãy chân: Ngày 21/9, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Minh Tân (SN 2001, trú quận Sơn Trà) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung uý Trần Quốc Thịnh - cán bộ Đội CSGT Công an quận Hải Châu, phát hiện Tân đang điều khiển xe máy chở theo một người nữ không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh để dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên khi đến gần, Tân không chấp hành mà đã tăng ga, tông thẳng vào người khiến Trung úy Thịnh ngã xuống đường rồi bỏ chạy. Hậu quả của cú tông thẳng này khiến Trung uý Thịnh bị gãy xương chân và phải mổ cấp cứu. Vận chuyển 12 bánh heroin, người đàn ông bị tuyên án tử hình: Ngày 21/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Trần Hồng Lĩnh (30 tuổi, trú ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, sáng 14/11/2021, Lĩnh được một người đàn ông tên Toàn thuê lên khu vực biên giới Hương Sơn vận chuyển một túi đựng ma túy. Trong lúc Lĩnh đang vận chuyển hàng trên quốc lộ 8A đoạn qua huyện Hương Sơn thì bị cảnh sát kiểm tra xe máy, Lĩnh định tăng ga tẩu thoát song đã bị lực lượng chức năng vây bắt. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe của Lĩnh có túi màu đen đựng gần 12 bánh heroin. Tại Toà, Lĩnh khai nhận rằng mình bị mắc bệnh ung thư nên vận chuyển thuê ma túy để lấy tiền đi chữa bệnh. >>> Xem thêm video: Ô tô mất lái lao xuống vực sâu, 1 người tử vong. Nguồn: Báo giao thông.

