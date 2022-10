Tin nóng 21/10: Dùng búa hành hung khiến cháu tử vong, ông bị thương

Dùng búa hành hung khiến cháu tử vong, ông bị thương: Sáng 21/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã di lý nghi phạm Trần Văn Sanh (40 tuổi, ngụ thị trấn Đông Phú) về công an tỉnh, giao Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý. Trước đó, chiều 20/10, Sanh dùng búa tấn công em C.T.M. (5 tuổi) và ông C.V.X. (72 tuổi, là ông nội của cháu M) làm cháu bé tử vong, ông X trọng thương. Thời điểm xảy ra vụ án, ông X. đang đón cháu M. đi học về nhà. Được biết, nghi phạm có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Cháy quán bia, hàng trăm người dân bỏ chạy: Ngày 21/10, công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) đang tiến hành xác định nguyên nhân vụ cháy quán bia ngay dưới chân một chung cư cao tầng khiến nhiều người hoảng sợ. Thông tin ban đầu, sáng 21/10, người dân phát hiện cột khói đen bốc lên nghi ngút từ quán Ocean Beer (bên dưới toà C, chung cư DIC Phoenix, TP Vũng Tàu). Cột khói đen đã khiến hàng trăm người dân trên chung cư hoảng sợ bỏ chạy xuống dưới. Rất may, không ghi nhận thiệt hại nào về người. Bắt giam người bố hành hạ dã man con trai 10 tuổi: Ngày 21/10, Công an TP. Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, ngụ phường 8, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Người bị Luân hành hạ là cháu N.A.H (10 tuổi), con trai của Luân. Theo đó, tối 19/10, Luân đi nhậu về thì nghe vợ kể chuyện con trai lấy trộm tiền. Nghe xong, Luân lôi cháu H ra đánh đập, bắt cháu H cởi hết quần áo rồi bò từ căn hộ xuống tầng trệt của chung cư trong thời tiết lạnh. Rủ đồng bọn đi cướp lúc đang tại ngoại: Ngày 21/10, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự 8 nghi can để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nhóm này do Nguyễn Trung Kiên (trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu. Được biết, ngày 18/10, Kiên có hẹn bán 1 xe máy cho V.N.T.P (19 tuổi, Yên Bái). Kiên sau đó rủ đồng bọn đem hung khí, phục sẵn ở điểm giao dịch. Sau khi P. đưa tiền, Kiên đã gọi đồng bọn tới tấn công P. và người bạn đi cùng khiến cả 2 phải bỏ chạy. Được biết, Kiên đang được tại ngoại trong 1 vụ án trộm cắp tài sản. Thanh niên cướp giật vì thiếu tiền tiêu xài: Ngày 21/10, Công an TP. Đà Lạt đã bắt giữ Đinh Huỳnh Bảo Long (19 tuổi, ngụ tại TP Nha, Khánh Hoà) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Chiều 20/10, Long bám theo bà N.T.N.H (44 tuổi, ngụ huyện Lạc Dương). Khi bà H. vừa ra khỏi tiệm làm tóc, Long áp sát giật giỏ xách (chứa tiền, iphone 12,...) rồi bỏ chạy. Tại cơ quan công an, Long khai nhận chịu trách nhiệm cho 1 vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố. Ô tô lao vào cửa hàng điện lạnh lúc nửa đêm: Ngày 21/10, lực lượng chức năng quận 6 (TP. HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ ô tô lao vào một cửa hàng điện lạnh. Thông tin ban đầu, vào nửa đêm, một ô tô biển số TP.HCM khi đến gần trạm y tế phường 14 thì bất ngờ tông thẳng vào 1 cửa hàng điện lạnh. Sau khi húc văng nhiều tài sản của cửa hàng, ô tô mới dừng lại. Tại hiện trường, chiếc ô tô hư hỏng nặng. Các tủ lạnh, máy giặt bên trong cửa hàng điện lạnh bị tông biến dạng, hư hỏng. Nữ kế toán tự thiêu do trầm cảm: Sáng 21/10, người thân tá hỏa phát hiện bà Lê Thị Ph. (42 tuổi; trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đốt xăng tự thiêu dẫn đến tử vong trong nhà. Được biết, bà Ph. trước đây làm kế toán tại một trường mẫu giáo trên địa bàn thị trấn. Tuy nhiên, do phát hiện mắc chứng trầm cảm, bà Ph. đã xin nghỉ làm việc vài tháng nay để chữa bệnh. >>> Xem thêm video: Bắt 7 thanh niên đánh nam sinh lớp 11 tử vong. Nguồn: Pháp luật Online.

