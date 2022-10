Tin nóng 20/10: Bắt giam cán bộ tham ô tiền hỗ trợ người nghèo

Bắt giam cán bộ tham ô tiền hỗ trợ người nghèo: Ngày 20/10, cơ quan Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lò Văn Lặng (37 tuổi, là cán bộ chính sách xã Mường Lý) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản". Cơ quan điều tra xác định, trong khi thực hiện việc hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho người nghèo ở xã Mường Lý, ông Lò Văn Lặng - cán bộ chính sách xã đã có hành vi "tham ô tài sản", với số tiền hơn 100 triệu đồng. Shop quần áo thể thao cháy dữ dội lúc sáng sớm: Sáng 20/10, một vụ cháy xảy ra tại số nhà 45 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ông T.C.K. chủ hộ cho biết, dù phát hiện cháy sớm nhưng cửa hàng chứa nhiều chất dễ cháy như quần áo, giày dép, dụng cụ thể dục nên lửa lan nhanh. Đám cháy sau đó đã được khống chế, không có thương vong về người. Vừa ra tù, nam thanh niên liên tiếp cướp giật: Ngày 20/10, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Hồng Thuận (29 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản. Thuận khai nhận trong hai ngày (11 và 15/10) đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trên quốc lộ 1 (đoạn xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam). Được biết, Thuận vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Cướp tài sản và trở về địa phương cuối tháng 9/2022. Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng giữa trưa: Chiều 20/10, UBND phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn xác nhận, trưa cùng ngày tại địa phương vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Theo thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng trên đường Lê Lợi (phường Vĩnh Trại), với nghi phạm là một người đàn ông. Tại đây, nghi phạm đã dùng hung khí đe dọa nhân viên với mục đích cướp tài sản. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã xông vào khống chế nghi phạm và bàn giao cho công an. Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước nhà dân: Sáng 20/10, UBND phường 5 (TP. Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, đã có báo cáo về trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn phường. Theo đó, rạng sáng 20/10, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1951, trú tại 17/9 Nguyễn Huệ, phường 5) khi đi đổ rác thì phát hiện trước nhà địa chỉ số 109 Nguyễn Huệ có một túi nilông màu đen. Qua kiểm tra, bên trong túi nilông có một bé sơ sinh chưa cắt dây rốn, giới tính nữ, cân nặng 3 kg, tình trạng sức khỏe ổn định, không có giấy tờ, đồ vật gì đi kèm. Mải chụp ảnh, du khách bị sóng biển cuốn trôi: Sáng 20/10, thông tin từ Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa cứu thành công một du khách bị sóng biển cuốn ra xa. Theo đó, trưa 19/10, khi chụp ảnh tại cầu đảo Lan Châu (thị xã Cửa Lò), một người đàn ông bất ngờ bị cơn sóng dữ xô ngã xuống biển và kéo ra xa. Rất may, du khách biết bơi nên đã kịp bám vào những mỏm đá xung quanh đó rồi trèo lên. Người đàn ông sau đó đã được đưa lên bờ an toàn. >>> Xem thêm video: Mải chụp ảnh, du khách bị sóng biển cuốn trôi. Nguồn: Tiền Phong

