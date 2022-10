Tin nóng 19/10: Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt vào bờ biển

Tá hoả phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt vào bờ biển: Chiều 19/10, UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một thi thể nữ trôi dạt vào bờ biển. Theo thông tin ban đầu, thi thể đang trong quá trình phân huỷ, độ tuổi khoảng từ 45-50, trên người mặc bộ đồ ngủ màu cam chấm bi. Vay tín dụng đen, bị đánh đập, dọa giết: Ngày 19/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã nhận đơn trình báo của ông N.V.M. (42 tuổi, trú TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), về việc ông bị một nhóm “tín dụng đen” đến tận nhà hành hung và dọa giết. Khoảng trưa 14/10, khi ông M đang ở nhà thì bị một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình, mang theo nhiều hung khí xông vào đánh đập và đe doạ. Sự việc đã được camera ghi lại. Theo ông M, trước đây ông có vay tiền của một nhóm "tín dụng đen". Dù chưa đến hẹn trả, ông vẫn bị nhóm người trên đến hành hung. Va chạm xe tải, tài xế ba gác tử vong: Ngày 19/10, Công an TP HCM điều tra vụ tai nạn giữa xe tải và xe ba gác máy tại chân cầu Bình Thuận, phường Bình Hưng Hòa B khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, trưa 19/10, người đàn ông trung niên chạy xe ba gác máy đang dừng đậu bên hông chân cầu Bình Thuận chờ vào trạm để cân xe. Lúc này, xe tải biển số TP HCM chạy từ trong trạm cân ra tông trúng xe ba gác khiến phương tiện này lật ngang, tài xế văng lên lề đường, tử vong tại chỗ. Người đàn ông bị điện giật chết khi hái cau: Ngày 19/10, UBND xã Tiên Cẩm (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện khiến một người chết tại chỗ. Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hường (52 tuổi, ngụ thôn Cẩm Tây) cùng vợ đi mua cau tại nhà bà P.T.S. (ngụ tổ 8, thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm). Trong lúc hái cau, ông Hường sơ suất để cây sào hái cau va vào đường dây điện cao thế nên bị điện giật chết tại chỗ. Tạo Facebook giả làm người thân để lừa mượn tiền: Chiều 19/10, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Quốc Việt (32 tuổi, ngụ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chị H.T.S. (ngụ xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình) đã trình báo về việc bị người xấu tạo tài khoản facebook giả làm người thân nhắn tin mượn tiền. Qua điều tra, công an phát hiện Việt có dấu hiệu nghi vấn nên đã triệu tập đến làm việc. Sau đó, Việt đã thừa nhận hành vi của mình. 2 người tử vong khi sửa bồn nước: Ngày 19/10, công an tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ vụ việc hai nam thanh niên tử vong khi đang sửa bồn nước. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Dương T. (24 tuổi) và anh Lê Viết H. (23 tuổi, cùng ngụ tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng). Một số người dân cho biết tối 18/10, hai nam thanh niên này được một người dân cùng xã thuê sửa bồn nước phía sau nhà. Khi đang sửa, hai nam thanh niên đột ngột bất tỉnh. Một lúc sau, chủ nhà mới phát hiện ra sự việc, khi đến kiểm tra thì cả hai đã tử vong. >>> Xem thêm video: Nợ 10 triệu, bị đánh đập, doạ giết. Nguồn: Pháp luật Online.

