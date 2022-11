Tin nóng 2/11: Phát hiện thi thể người đàn ông cùng xe máy ở bên đường

Phát hiện thi thể người đàn ông cùng xe máy ở bên đường: Ngày 2/11, UBND xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một người đàn ông và một chiếc xe máy ở bên đường. Qua xác minh, nạn nhân là anh L.V.B. (29 tuổi, trú thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, Quảng Trị). Nguyên nhân của sự việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con tử vong: Ngày 2/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, vụ cháy xảy ra vào nửa đêm cũng ngày, người dân phát hiện căn nhà của ông L.T.D. trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc bốc cháy dữ dội. Cơ quan chức năng đã cứu được ông D. ra ngoài. Tuy nhiên, bà C. (cháu ông D.) và cháu T. (7 tuổi, con gái bà C.) bị kẹt ở bên trong tử vong. Đâm chết người rồi trèo lên mái nhà lẩn trốn: Sáng 2/11, Công an tỉnh Long An cho biết đã bắt được nghi phạm Ngô Văn Tuấn (46 tuổi, ngụ xã Nhị Thành) để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, tối 1/11, tại tiệm sửa xe ven quốc lộ 1 ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Tuấn và ông Nguyễn Quốc Việt (49 tuổi, ngụ cùng xã) cự cãi. Sau đó Tuấn tấn công làm nạn nhân tử vong. Sau khi sát hại nạn nhân, Tuấn chạy xe về nhà rồi trèo lên mái nhà lẩn trốn. 43 người dương tính với ma túy trong quán karaoke: Ngày 2/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý 43 nam, nữ bị phát hiện dương tính với ma túy khi công an kiểm tra quán Karaoke Galaxy ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa. Trước đó, đêm 30/10, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với một số đơn vị chức năng và Công an thị xã Ninh Hòa kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Galaxy. Tại đây, cảnh sát phát hiện 43 người dương tính với các chất ma túy. Bị cuốn vào gầm xe đông lạnh, người đàn ông tử vong: Trưa 2/11, Công an TP HCM cho biết, sáng cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy chạy trên đường Hà Huy Giáp, khi đến giao lộ với đường Tô Ngọc Vân thì xảy ra va chạm với xe tải đông lạnh. Cú va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, bị xe tải cán qua, cuốn vào gầm tử vong tại chỗ. Lật ghe trong đêm khiến 1 người tử vong, 1 người mắc kẹt: Ngày 2/11, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn do lật ghe. Theo đó vào tối 1/11, có 5 người ngồi ăn nhậu, gần hồ ở xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, sau đó cả nhóm rủ nhau lên ghe đi thăm lưới cá. Khi ghe cách bờ khoảng 150m thì bất ngờ bị lật. Trong số 5 người thì có nạn nhân P.V.T. (26 tuổi, quê Đắk Lắk) đuối nước tử vong, 3 người còn lại bơi được vào bờ. Riêng anh Nguyễn Thanh Nhân (39 tuổi, quê Bình Dương) bị mắc kẹt ở cồn đất cách bờ khoảng 200m. Ô tô tải chở gạo làm sập cầu: Sáng 2/11, người dân xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) nghe tiếng động lớn ở cầu Xẻo Quýt (bắc qua kênh Nhất), khi chạy ra thì phát hiện cầu đã sập. Thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải biển số 63H-02352 do tài xế Trần Minh Tuấn (31 tuổi) điều khiển đang nằm trên phần cầu bị gãy. Trên xe tải đang chở 300 bao gạo trọng lượng khoảng 15 tấn. Được biết, cầu Xẻo Quýt chỉ cho phép xe tải trọng 5 tấn và có biển báo ở đầu cầu, tuy nhiên tổng trọng lượng xe và hàng đã lên đến 30 tấn nên làm cầu gãy sập. >>> Xem thêm video: Chạy xe đi đón vợ, chồng bị tai nạn tử vong. Nguồn: Pháp luật Online.

