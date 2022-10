Tin nóng 31/10: Danh tính tài xế siêu xe Ferrari gây tai nạn

Xác định danh tính tài xế lái siêu xe Ferrari gây tai nạn: Rạng sáng 31/10, xe Ferrari 488 màu đỏ di chuyển trên đường Lê Quang Đạo hướng đi sân vận động Mỹ Đình. Tới đoạn trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ôtô này xảy ra va chạm với xe máy do ông Lê Đinh Hới (SN 1964) điều khiển. Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện bị gãy làm đôi. Qua biện pháp nghiệp vụ, tài xế xe Ferrari được xác định là H.B.V. (sinh năm 1997, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hai vợ chồng thương vong trong tiệm spa: Ngày 31/10, Công an TP.HCM thực hiện khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ 2 vợ chồng thương vong trong tiệm spa. Theo điều tra ban đầu, trưa cùng ngày, con gái đi học về đến tiệm spa trên đường Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, phát hiện cha là ông T. (42 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ, còn mẹ là bà V. (38 tuổi) bị thương. Bà V. đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau đó nhưng cũng không qua khỏi, trên cổ nạn nhân có vết hằn. Cửa hàng cháy lúc rạng sáng, thiệt hại hàng tỉ đồng: Rạng sáng 31/10, trên địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Bình xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng tạp hóa gây thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng. Cụ thể, vụ cháy xảy ra tại cửa hàng tạp hóa Thành Nhung trên đường Hùng Vương (thuộc Tiểu khu 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch). Thời điểm này, trong cửa hàng có hai vợ chồng đang nằm ngủ nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài. Theo ghi nhận sơ bộ, tổng thiệt hại về tài sản ước tỉnh lên đến hàng tỉ đồng. Mâu thuẫn tiền bạc, thanh niên bị đồng hương đâm trọng thương: Ngày 31/10, Công an TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến giữa hai thanh niên trong quán nhậu khiến một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo đó, đêm 30/10, hai thanh niên cùng quê Bình Định, có quen biết nhau khi nhậu trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu thì xảy ra mâu thuẫn do chuyện nợ nần tiền bạc. Lúc này, hai bên xảy ra xô xát và một người đã dùng dao đâm người còn lại (30 tuổi) bị thương. Kịp thời ngăn 1 thanh niên đổ xăng định đốt nhà trẻ: Chiều 31/10, Công an phường Tân Định (Bình Dương) vẫn đang tạm giữ Lê Công Q. (25 tuổi, ngụ TP. HCM) để làm rõ về vụ việc người này mang can xăng vào cơ sở mầm non đổ xăng định châm lửa đốt. Sáng cùng ngày, Q. đi xe máy đến trước cơ sở mầm non LA trên địa bàn phường Tân Định, sau đó lấy can xăng đổ vào các khu phòng học và cầm que diêm châm lửa đốt. Rất may, các cô giáo đã phát hiện kịp thời và ngăn chặn hành vi của Q. Cháy quán karaoke, 7 phòng hát bị thiêu rụi hoàn toàn: Sáng 31/10, một vụ cháy đã xảy ra tại quán karaoke Sky ở thị trấn Chợ Lách (huyện Chợ Lách, Bến Tre). Theo lời người chứng kiến, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại quán karaoke Sky vào khoảng 8h30 sáng, khói đen mù mịt phủ kín cả khu vực. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi tất cả 7 phòng hát tại quán karaoke này. Rất may không có thiệt hại nào về người. Va chạm với xe đầu kéo, 2 anh em ruột thương vong: Ngày 31/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào tối 30/10, tại Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Chân Rò (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Tại đây, một xe đầu kéo kéo theo rơ-mooc đã tông vào xe máy chạy cùng chiều do ông Hồ Văn Việt (61 tuổi) điều khiển, chở em ruột là ông Hồ Văn Vạt (59 tuổi). Cú va chạm mạnh khiến ông Vạt tử vong tại chỗ, ông Việt bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. >>> Xem thêm video: Ô tô vừa rời khách sạn thì lao vào nhà dân, tông sập tường. Nguồn: Pháp luật Online.

Xác định danh tính tài xế lái siêu xe Ferrari gây tai nạn: Rạng sáng 31/10, xe Ferrari 488 màu đỏ di chuyển trên đường Lê Quang Đạo hướng đi sân vận động Mỹ Đình. Tới đoạn trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ôtô này xảy ra va chạm với xe máy do ông Lê Đinh Hới (SN 1964) điều khiển. Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện bị gãy làm đôi. Qua biện pháp nghiệp vụ, tài xế xe Ferrari được xác định là H.B.V. (sinh năm 1997, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hai vợ chồng thương vong trong tiệm spa: Ngày 31/10, Công an TP.HCM thực hiện khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ 2 vợ chồng thương vong trong tiệm spa. Theo điều tra ban đầu, trưa cùng ngày, con gái đi học về đến tiệm spa trên đường Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, phát hiện cha là ông T. (42 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ, còn mẹ là bà V. (38 tuổi) bị thương. Bà V. đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau đó nhưng cũng không qua khỏi, trên cổ nạn nhân có vết hằn. Cửa hàng cháy lúc rạng sáng, thiệt hại hàng tỉ đồng: Rạng sáng 31/10, trên địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Bình xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng tạp hóa gây thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng. Cụ thể, vụ cháy xảy ra tại cửa hàng tạp hóa Thành Nhung trên đường Hùng Vương (thuộc Tiểu khu 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch). Thời điểm này, trong cửa hàng có hai vợ chồng đang nằm ngủ nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài. Theo ghi nhận sơ bộ, tổng thiệt hại về tài sản ước tỉnh lên đến hàng tỉ đồng. Mâu thuẫn tiền bạc, thanh niên bị đồng hương đâm trọng thương: Ngày 31/10, Công an TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến giữa hai thanh niên trong quán nhậu khiến một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo đó, đêm 30/10, hai thanh niên cùng quê Bình Định, có quen biết nhau khi nhậu trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu thì xảy ra mâu thuẫn do chuyện nợ nần tiền bạc. Lúc này, hai bên xảy ra xô xát và một người đã dùng dao đâm người còn lại (30 tuổi) bị thương. Kịp thời ngăn 1 thanh niên đổ xăng định đốt nhà trẻ: Chiều 31/10, Công an phường Tân Định (Bình Dương) vẫn đang tạm giữ Lê Công Q. (25 tuổi, ngụ TP. HCM) để làm rõ về vụ việc người này mang can xăng vào cơ sở mầm non đổ xăng định châm lửa đốt. Sáng cùng ngày, Q. đi xe máy đến trước cơ sở mầm non LA trên địa bàn phường Tân Định, sau đó lấy can xăng đổ vào các khu phòng học và cầm que diêm châm lửa đốt. Rất may, các cô giáo đã phát hiện kịp thời và ngăn chặn hành vi của Q. Cháy quán karaoke, 7 phòng hát bị thiêu rụi hoàn toàn: Sáng 31/10, một vụ cháy đã xảy ra tại quán karaoke Sky ở thị trấn Chợ Lách (huyện Chợ Lách, Bến Tre). Theo lời người chứng kiến, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại quán karaoke Sky vào khoảng 8h30 sáng, khói đen mù mịt phủ kín cả khu vực. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi tất cả 7 phòng hát tại quán karaoke này. Rất may không có thiệt hại nào về người. Va chạm với xe đầu kéo, 2 anh em ruột thương vong: Ngày 31/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào tối 30/10, tại Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Chân Rò (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Tại đây, một xe đầu kéo kéo theo rơ-mooc đã tông vào xe máy chạy cùng chiều do ông Hồ Văn Việt (61 tuổi) điều khiển, chở em ruột là ông Hồ Văn Vạt (59 tuổi). Cú va chạm mạnh khiến ông Vạt tử vong tại chỗ, ông Việt bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. >>> Xem thêm video: Ô tô vừa rời khách sạn thì lao vào nhà dân, tông sập tường. Nguồn: Pháp luật Online.