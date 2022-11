Tin nóng 1/11: Mạo danh cảnh sát, lừa tiền bệnh nhân bệnh hiểm nghèo

Mạo danh cảnh sát, lừa tiền bệnh nhân bệnh hiểm nghèo: Ngày 1/11, Công an TP. Hà Nội đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Định để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua thời gian ở viện, Định biết nhiều người có nhu cầu được mổ sớm, được quan tâm, chăm sóc... nên nảy sinh ý định lừa đảo. Để tạo niềm tin, Định đã tự nhận mình là công an ở một huyện. Vào 10/2022, Định nhận lời giúp bệnh nhân C.N.T (Thanh Hoá) được mổ sớm với giá 4 triệu đồng. Sau đó, Định đã bị bắt quả tang trong lúc đang nhận tiền. Người đàn ông bị dây diều cứa ngang cổ khi đang chạy xe: Ngày 1/11, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP HCM) cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bị dây diều cứa ngang cổ và bàn tay. Cụ thể, chiều 31/10, nam bệnh nhân 29 tuổi được chuyển đến cấp cứu. Người này bị một vết thương cứa kéo dài từ cằm đến hàm trái, dài khoảng 15cm, rỉ máu đỏ do bị dây diều cứa. Bệnh nhân còn bị mất da vùng tay phải và đứt hoàn toàn gân gấp 3 ngón tay. Được biết, tai nạn xảy ra khi người đàn ông chạy ngang qua cầu Thủ Thiêm 2, hiện là tụ điểm thả diều nổi tiếng. Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên hồ: Trưa 1/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành đưa một thi thể nam giới nổi trên hồ lên bờ. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một người dân khi bắt cá trên hồ Nam Phương (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) thì phát hiện thi thể một nam thanh niên. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Đ.P.Q. (27 tuổi; ngụ TP Bảo Lộc). Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. 2 nhóm phụ nữ lao vào hỗn chiến tại quán nhậu: Ngày 1/11, Công an TP HCM đang làm rõ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm phụ nữ khiến nhiều người bị thương xảy ra trên địa bàn phường 19, quận Bình Thạnh. Theo thông tin, tối 31/10, trước một quán nhậu trên thuộc phường 19, quận Bình Thạnh, hai nhóm hàng chục phụ nữ bất ngờ lao vào tấn công lẫn nhau. Trong đó, một nhóm phụ nữ mặc đồng phục của quán. Hậu quả, vụ ẩu đả trên khiến nhiều người bị thương. Bỏ lại ô tô, nam thanh niên nhảy xuống biển tự tử: Thông tin từ cơ quan chức năng TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, tối 31/10, một nam thanh niên lái ô tô khi đến khu vực giữa cầu Bãi Cháy thì bất ngờ dừng xe rồi leo qua lan can nhảy xuống biển tự tử. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc có ô tô 4 chỗ hiệu Mazda mang BKS 14A- 687.XX, một chiếc điện thoại và một số giấy tờ cá nhân. Qua xác minh ban đầu, nam tài xế nhảy cầu là anh V.T.V (SN 1995, trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long). >>> Xem thêm video: Nghi chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử trong tiệm spa. Nguồn: Pháp luật Online.

