Tin nóng 20/6: Vì sao Quang Hải bị CSGT ở Hà Nội dừng xe?

Vì sao Quang Hải bị CSGT ở Hà Nội dừng xe?: Chiều 20/6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cầu thủ Quang Hải bị một cán bộ CSGT ở Hà Nội dừng xe trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Theo vị đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, ô tô của nam cầu thủ xảy ra va chạm giao thông với một phương tiện khác khi đang lưu thông trên phố Bạch Mai, vụ va chạm nhẹ không gây hậu quả gì. Thiếu nữ 16 tuổi ở Phú Yên trở về sau 2 tuần mất tích: Ngày 20/6, Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết, đã nhận được trình báo từ gia đình em Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi) trở về. Nguyên nhân mất tích được cho là thiếu nữ này đã lên TP HCM để tìm việc làm. Nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát: Sáng 20/6, một nam thanh niên đi vào quán cắt tóc nằm trên địa bàn xã Hàm Tử (Khoái Châu, Hưng Yên). Tại đây, nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một cô gái. Đỉnh điểm, đối tượng này dùng dao đâm đối phương rồi chạy ra ngoài dùng dao tự sát. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa cả nạn nhân và nghi phạm đi cấp cứu. . Giả danh công an lừa đảo mẹ của bạn tù: Nguyễn Văn Nhân (23 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) vừa chấp hành án tù xong về tội trộm cắp tài sản, khi về địa phương, Nhân giả danh công an lừa mẹ của bạn tù chiếm đoạt tiền 10 triệu đồng ở huyện Trà Ôn. Ngày 20/6, Công an huyện Trà Ôn cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nhân. Bị bảo vệ công trình phát hiện ăn trộm, gã trai ra tay giết người: Trong lúc đột nhập vào công trình ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Dương Đệ Hoàng (30 tuổi, trú tại Lệ Thủy, Quảng Bình) bị ông Nguyễn Đình Thăng (45 tuổi, công nhân làm việc tại công trình) phát hiện. Hoàng sau đó dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong. Ô tô bốc cháy sau va chạm, 2 người tử vong: Sáng 20/6, xe ô tô mang BKS: 70A-...55 và xe ô tô mang BKS: 70A-...62 va chạm với nhau trên quốc lộ 22, đoạn qua ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM. Sau vụ va chạm, xe ô tô mang BKS: 70A-...62 bốc cháy dữ dội. Hậu quả vụ tai nạn làm người phụ nữ mắc kẹt trong xe tử vong, 1 người đàn ông tử vong trên đường đi cấp cứu. Khởi tố người đàn ông cướp tài liệu từ tay thẩm phán: Ông Trần Xuân Mão (SN 1975, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) quay lại phòng làm việc của Phó Chánh án, Thẩm phán TAND TP Hạ Long xin chụp lại hồ sơ trước đó đã ký rồi cướp và lên ô tô bỏ chạy. Ngày 20/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Mão. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

