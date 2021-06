Tin Nóng 19/6: Ném cốc sơn vào mặt nữ thẩm phán ở Hải Phòng vì “đánh ghen“

Ném cốc sơn vào mặt nữ thẩm phán ở Hải Phòng vì “đánh ghen“: Trần Văn Hùng - 1 trong 3 kẻ ném chất bẩn vào nữ thẩm phán của TAND TP Hải Phòng đã bước đầu khai nhận về hành vi của mình khu cùng vớiHoàng Anh Tuấn và đối tượng tên Tú cầm cốc sơn ném thẳng vào mặt chị H. (thẩm phán) vì lý do "đánh ghen". HiệnTrần Văn Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú. Đà Nẵng ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2: Chiều 19/6, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết trong 7 chùm mẫu gộp nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến BN 12437, cơ quan chức năng tiếp tục sàng lọc, xét nghiệm khẳng định, với kết quả ghi nhận thêm 18 ca dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân COVID-19 tử vong: Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo các ca tử vong 63 và 64 là BN12151, nữ, 90 tuổi, có địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân tử vong lúc 3 giờ 44 phút ngày 18/06/2021. BN3866, nam, 67 tuổi, có địa chỉ tại Hà Trung, Thanh Hoá. Tiền sử: Ung thư phế quản (T), di căn xương và màng phổi. TP HCM phong tỏa 3 khu phố ở quận Bình Tân trong 14 ngày: Sau khi phát hiện 127 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại 3 khu phố ở phường An Lạc, quận Bình Tân đề xuất áp dụng Chỉ thị 16 tại khu vực này trong 14 ngày. Theo đó, kể từ 0h ngày 20/6, thành phố thiết lập vùng phong tỏa đối với các khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, trong 14 ngày. Khắc phục sự cố tàu hàng bị trật bánh khiến đường sắt Bắc - Nam bị ảnh hưởng nhiều giờ: Sáng 19/6, tàu chở hàng số hiệu AH1 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi cách ga Sông Phan (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) khoảng 4km thì bị trật bánh, làm 1 trục toa xe chệch khỏi đường ray. Sau hơn 4 giờ, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh Bình Thuận mới được lưu thông trở lại. Lời khai của đối tượng nhiều lần bắn vỡ kính nhà dân ở quận 1, TP HCM: Công an quận 1, TP HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý D.M.K (SN 1990) về hành vi bắn bi sắt làm vỡ kính cửa số nhà dân trên địa bàn. K. khai nhận do thời gian rảnh nên y lên mạng đặt mua 4 cái ná bằng kim loại với giá từ 200.000 đồng - 1,8 triệu đồng về sử dụng. Khoảng 1 tuần trước, K. ra ban công chung cư, lấy quả chanh làm mục tiêu để tập bắn. K. không biết những viên bi này rơi trúng làm vỡ kính nhà ông T. K. Kết quả thanh tra vụ cô Nguyễn Thị Tuất tố bị lãnh đạo trường trù dập: Sau khi có kết quả thanh tra, kiểm tra, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã yêu cầu Trường Tiểu học Sài Sơn B có kế hoạch bố trí công tác phù hợp với năng lực của cô Nguyễn Thị Tuất và ông Phan Viết Nhân. Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) cũng yêu cầu Phòng Nội vụ phối hợp Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng Trường Sài Sơn B tổ chức đánh giá lại viên chức 2 năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021 đối với cô Nguyễn Thị Tuất. Nắng nóng "thiêu đốt", tiêu thụ điện tăng vọt, xô đổ mọi kỷ lục: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, đợt nắng nóng gay gắt mới diễn ra ở khu vực miền Bắc và miền Trung những ngày qua khiến công suất tiêu thụ điện toàn quốc liên tục lập đỉnh mới trong 3 ngày gần đây. Đến trưa ngày 19/6/2021, tiêu thụ điện toàn quốc tiếp tục lập đỉnh mới là 41.979 MW. Bắt giữ 3 sà lan chở gần 900m3 cát trái phép: Bộ đội Biên phòng TP. HCM đã hoàn tất hồ sơ xử lý những người có liên quan cùng 3 chiếc sà lan SG-8764 có trên 90 m3 cát; sà lan LA-05909 có khoảng 400m3 cát và sà lan LA-07855 có khoảng 400m3 cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh số cát trên hợp pháp. >>> Mời quý độc giả xem video: Mẹ đi Bắc Giang chống dịch, bé gái khóc nức nở khi thấy mẹ qua TV. (Nguồn: VTV)

