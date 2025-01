Ngay lúc này: ĐT Việt Nam rước cúp vô địch ASEAN Cup trở về

Sau chiến thắng vang dội tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn người hâm mộ. Sân bay Nội Bài đã trở thành một biển đỏ sao vàng, nơi hàng trăm cổ động viên đã có mặt từ sớm để chào đón những "chiến binh sao vàng" trở về. Không khí tại sân bay thật sự náo nhiệt. Tiếng hò reo, cổ vũ vang lên không ngớt. Tất cả đều hướng mắt chờ đón đến thời điểm các cầu thủ xuất hiện. Mỗi gương mặt đều ánh lên niềm vui, sự tự hào và lòng biết ơn đối với những người hùng đã mang vinh quang về cho đất nước. Các cổ động viên đã chuẩn bị rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu để chào đón đội tuyển Có những cụ bà cũng đã có mặt để chào đón những chiến binh sao vàng. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết của cộng đồng. Sau những phút giây chờ đợi, chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cầm cúp bước xuống cầu thang. Lãnh đạo Cục TDTT cùng các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đón và tặng hoa cho đội tuyển Việt Nam. Các thành viên đoàn Việt Nam xuống máy bay. Cầu thủ Xuân Son gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận chung kết, được xe cứu thương đón tận cửa máy bay. Trong vòng vây của người hâm mộ, cầu thủ nén đau, mỉm cười cảm nhận niềm vui chiến thắng tại Việt Nam. Chương trình đón đội tuyển Việt Nam do Cục Thể dục thể thao (Bộ VH,TT&DL) chủ trì, với điểm nhấn là lễ diễu hành rước cúp vô địch ASEAN Cup 2024. Tuy nhiên vào phút chót, kế hoạch đã thay đổi. Các thành viên tuyển Việt Nam di chuyển trên 2 xe 45 chỗ để về Văn phòng Chính phủ luôn chứ không rước cúp từ sân bay. Căn cứ vào tình hình trên, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông cho lộ trình đón đoàn từ sân bay Nội Bài về Văn phòng Chính phủ. Tại trung tâm Hà Nội, ở nhiều tuyến đường trước đó được thông báo sẽ có màn diễu hành của đội tuyển, nhiều người dân đã có mặt hai bên đường trong không khí đây hân hoan. Đội tuyển đã rời sân bay Nội Bài. Chiếc cúp vô địch được đặt ở phía đầu xe.

