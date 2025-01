Toyota mạnh tay chi gần 1 tỷ USD đầu tư vào ôtô bay

Đầu tháng 11/2024, hãng cùng đối tác Joby Aviation đã công bố thử nghiệm thành công một trong ba chiếc xe ôtô bay eVTOL (electric vertical take-off and landing) tại Trung tâm Kỹ thuật Higashi-Fuji, Nhật Bản. Chứng kiến sự kiện này là ông Akio Toyoda, Chủ tịch Hội đồng quản trị Toyota Motor Corporation cùng các quan chức ngành hàng không Nhật Bản. Xe ôtô bay eVTOL kết hợp với Toyota được thiết kế để phục vụ các chuyến bay ngắn với tần suất cao, hướng đến thị trường taxi bay. Với tiêu chí thân thiện môi trường, chi phí sử dụng thấp và khả năng bảo vệ hành khách vượt trội, eVTOL của Joby Aviation đang hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành vận tải hàng không. Toyota đã đầu tư thêm 500 triệu USD vào Joby Aviation trong năm 2024, nâng tổng số vốn rót vào công ty khởi nghiệp này lên 894 triệu USD. Động thái này nhằm thúc đẩy nhanh quá trình sản xuất thương mại eVTOL và hoàn thiện các chứng nhận cần thiết cho mô hình ôtô bay. Không chỉ dừng lại ở vốn đầu tư, Toyota còn cung cấp đội ngũ kỹ sư, áp dụng hệ thống sản xuất Toyota Production System (TPS) vào dây chuyền của Joby và trực tiếp chế tạo các thành phần động cơ quan trọng cho máy bay. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn mà ông Akio Toyoda mô tả là “cách mạng hóa phương thức đi lại và cuộc sống của con người trong tương lai”. Chiếc eVTOL đầu tiên của Joby Aviation được trang bị 6 mô-tơ điện với công suất 316 mã lực, tầm bay tối đa 160 km sau mỗi lần sạc, dù thử nghiệm thực tế đã đạt tới 249 km. Điểm đáng chú ý là độ ồn chỉ 45,2 dBA ở vận tốc hơn 185 km/h, thấp hơn gấp 100 lần so với trực thăng dân dụng thông thường. Những kết quả ấn tượng này đã giúp Joby ký kết hợp đồng lớn, bao gồm thỏa thuận trị giá 131 triệu USD với Không quân Hoa Kỳ và hợp tác cùng Delta Air Lines để cung cấp dịch vụ đưa đón khách từ nhà đến sân bay. Joby cũng đang triển khai kế hoạch taxi bay thương mại tại Dubai vào cuối năm 2025. Không chỉ Toyota, các hãng lớn khác cũng đang tích cực tham gia vào lĩnh vực ôtô bay. Hyundai đã ra mắt concept S-A2 tại CES 2023 và dự kiến sản xuất thực tế vào năm 2028. Xpeng X2 của Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2023, trong khi Stellantis hợp tác với Archer Aviation để chế tạo máy bay Midnight tại Mỹ. Khoản đầu tư gần 900 triệu USD vào eVTOL là minh chứng rõ ràng cho tham vọng của Toyota trong việc mở rộng vai trò trên thị trường vận tải. Với sự hợp tác chiến lược cùng Joby Aviation, Toyota đang đặt những bước đi vững chắc để không chỉ duy trì vị thế hàng đầu mà còn mở rộng lĩnh vực vận chuyển từ mặt đất lên bầu trời, mang đến sự tự do đi lại và những trải nghiệm mới mẻ cho người dùng toàn cầu. Video: Joby và Toyota trình diễn máy bay eVTOL tại Nhật Bản.

