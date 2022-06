Tin nóng 18/6: Mâu thuẫn với nữ tiếp viên, khách bị đánh nhập viện

Mâu thuẫn với nữ tiếp viên karaoke, khách bị đánh nhập viện: Khoảng 1h ngày 18/6, anh T. mâu thuẫn với một nữ nhân viên quán karaoke Luxury thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP HCM. Sau khi hát xong, tính tiền ra về, anh T. bị 3 thanh niên cầm hung khí, chai bia đánh gục tại chỗ phải nhập viện cấp cứu. Đột nhập nhà dân trộm cắp 50 triệu đồng: Lê Đình Dương (SN 1997, trú tại thị trấn Yên Cát, trú huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá) đã đột nhập vào nhà người dân tại thị trấn Yên Cát trộm cắp 50 triệu đồng. Ngày 18/6, Công an huyện Như Xuân cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đình Dương để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'. Bắt 2 đối tượng trộm cắp bò: Trần Văn Thanh (SN 1990) và Nguyễn Văn Thành (SN 1997, đều trú huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã đột nhập vào một nhà dân tại xã Bồ Lý trộm cắp một con bò cái trị giá khoảng 30 triệu đồng. Ngày 18/6, Công an huyện Tam Đảo cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng này. Công nhân cưỡng đoạt tài sản của quản đốc: Đỗ Thành Nhân (27 tuổi, ở xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã cùng với đồng bọn chặn đường đe dọa nhiều công nhân, quản đốc và buộc họ phải đưa tiền mới để yên ổn làm việc. Theo điều tra ban đầu, số tiền Nhân đã cưỡng đoạt của các nạn nhân là khoảng 50 triệu đồng. Phát hiện thi thể thanh niên trôi nổi trên sông Tiên: Sáng 18/6, người dân thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam phát hiện thi thể một thanh niên trôi nổi trên sông Tiên, đoạn chảy qua TT Tiên Kỳ. Ngay sau đó, người dân gọi báo cho cơ quan chức năng. Danh tính nạn nhân tên là Nguyễn Văn H. (16 tuổi), trú thôn 7B, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước. Khởi tố kẻ dụ dỗ hàng trăm sinh viên Cần Thơ: Ngày 18/6, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Quang Anh Đức (SN 2000, ngụ quận Cái Răng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ năm 2020 đến nay, Đức đã dụ dỗ hàng trăm sinh viên đứng hồ sơ vay mua hàng trả góp rồi rời khỏi địa phương. Máy xúc lật xuống ruộng, lái xe tử vong: Ngày 18/6, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết, anh Nguyễn Hoàng Anh (SN 1974, trú thị trấn Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ) điều khiển máy xúc đến công trình để làm cầu thuộc tuyến đường huyện 60 ở thôn Bản Huấn, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia. Trong lúc xuống dốc thì máy xúc bị lật xuống ruộng khiến lái xe bị thương nặng, sau đó tử vong. >>> Xem thêm video: Thượng úy Công an bị đánh chết khi giải quyết ẩu đả ở tỉnh Hà Nam. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

