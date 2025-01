Honda PCX ế nhất Việt Nam "khoe hàng" bản 2025 tại Vũng Tàu

Honda PCX 2025 tại Việt Nam mới được hé lộ là phiên bản hoàn toàn mới với nhiều điểm tương đồng với mẫu PCX DX từng ra mắt tại châu Âu, mang lại sự hào hứng lớn cho người hâm mộ dòng xe ga cao cấp. Mẫu xe ga Honda PCX 125 2025 duy trì thiết kế mềm mại với các đường nét liền mạch, uốn lượn từ đầu đến đuôi xe tạo nên diện mạo hiện đại và khả năng bảo vệ tốt hơn cho người lái trước gió và các tác động từ môi trường. Xe được trang bị hệ thống đèn trước và sau LED đã được cải tiến. Ấn tượng khi đèn pha sử dụng hai chóa phản xạ lớn kết hợp dải LED định vị hình chữ V, tạo vẻ ngoài thể thao và hiện đại. Trong khi đó, đèn hậu thiết kế đơn giản nhưng nổi bật với hai dải LED đỏ dạng chữ V. PCX 2025 được trang bị màn hình TFT màu 5 inch độ phân giải cao, hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng như mức tiêu hao nhiên liệu và quãng đường di chuyển. Người lái có thể dễ dàng điều chỉnh qua cụm công tắc 4 chiều trên tay lái trái, tăng cường sự tiện lợi và an toàn khi sử dụng. Khoang chứa đồ dưới yên xe có dung tích 30,4 lít, đủ để chứa một mũ bảo hiểm full-face cùng các vật dụng cá nhân. Hộc chứa đồ nhỏ bên dưới tay lái còn tích hợp cổng sạc USB Type C, hỗ trợ người dùng sạc điện thoại trong khi di chuyển. Các chi tiết rườm rà ở phiên bản cũ đã được loại bỏ mang đến diện mạo tinh gọn nhưng vẫn mạnh mẽ, đặc biệt ở phần cánh gà hai bên thân xe. Những chi tiết mới mặc dù nâng cấp, nhưng không thay đổi nhiều so với thế hệ cũ từng bán tại Việt Nam. PCX 2025 sử dụng động cơ eSP+ 125cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch sản sinh công suất tối đa 12,5 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 2,1 lít/100 km. Hệ thống treo của xe được cải tiến với phuộc sau tích hợp bình dầu, mang lại sự ổn định trên nhiều loại địa hình. Hệ thống phanh đĩa trước và sau có đường kính 220 mm, đi kèm phanh ABS ở bánh trước và công nghệ kiểm soát lực kéo HSTC, thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe phân khối lớn. Hiện tại, Honda PCX 125 2025 đang được trưng bày tại sự kiện để thu thập ý kiến từ khách tham quan. Honda Việt Nam vẫn chưa công bố kế hoạch ra mắt chính thức mẫu xe này tại thị trường trong nước. Với hàng loạt cải tiến đáng giá cả về thiết kế lẫn công nghệ, mẫu xe ga Honda PCX 125 2025 nâng cấp hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu trong phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam và cạnh tranh với "đối thủ" Yamaha NVX 2025 sẽ ra mắt trong thời gian tới. Video: Chi tiết xe tay ga Honda PCX 2025 tại châu Âu.

