Tin nóng 31/8: Nghi án bố bóp cổ con trai tử vong ở Nghệ An

Nghi án bố bóp cổ con trai tử vong ở Nghệ An: Sáng 31/8, lãnh đạo UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một cháu bé tử vong trên địa bàn. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 18h ngày 30/8, trong lúc ở nhà với bố là Nguyễn Ngọc Đ. (SN 1984, trú xóm Liên Sơn, xã Kim Liên), cháu N.N.H (SN 2015) có biểu hiện bất thường, nghi vấn bị người bố đánh, bóp cổ. Cháu H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Bị chém gục vì dám sang nhà bên "vờn" mẹ bỉm sữa: Ngày 31/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã triệu tập 4 đối tượng, gồm: Lâm Thị Bích N (SN 2002); Nguyễn Ngọc Gia B (SN 2008); Nguyễn Thái T (SN 2006) và Ngô Thái T (SN 2007), cùng ngụ TP Bạc Liêu, đến làm việc về hành vi “giết người”. Trước đó, chiều 28/8, N đang nằm ru con ngủ tại phòng trọ trên địa bàn phường 1 (TP Bạc Liêu) thì bị ông P là hàng xóm sang có hành vi sàm sỡ. Sau khi ông P về phòng, N đã điện thoại cho Ngô Thái T kể lại sự việc. Bực tức, Ngô Thái T rủ Nguyễn Ngọc Gia B và Nguyễn Thái T mang theo 2 dao tự chế chém ôn P bị thương nặng. Hà Nội: Một học sinh tử vong sau khi tham gia giải chạy bộ: Ngày hôm qua (30/8), sau khi thực hiện phần thi chạy hơn 1.000m tại giải chạy tổ chức ở xã Phụng Châu thì cháu N.H.H. (sinh năm 2008, học sinh lớp 9 trường THCS Nam Phương Tiến A) bị đột quỵ. Sau khi được đưa đi cấp cứu thì H. tử vong vào sáng nay (31/8). Nguyên nhân được các bác sĩ kết luận là đột tử. Mâu thuẫn khi uống rượu, đâm bạn nhậu tử vong tại nhà: Nạn nhân được xác định là anh L.V.T. (SN 1984, trú tại thôn Đồng Chay, xã Văn Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội). Nghi phạm là ông Q.Đ.N. (SN 1972, trú tại xóm Thung, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình). Trước đó, khoảng 20h00 ngày 30/8, anh L.V.T cùng bạn đến chơi nhà ông Q.Đ.N. Sau đó khi đang ăn cơm, uống rượu thì xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát, ông N. lấy dao đâm anh T. nhiều nhát, anh T. bỏ chạy ra cổng thì gục xuống tử vong. Thanh niên vứt ba lô chứa gần 8 kg ma túy xuống đường lĩnh án tử hình: Ngày 31/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên Lê Đình Tú (30 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” mức án tử hình. Trước đó, ngày 15/3, tại đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), khi bị cảnh sát kiểm tra xe máy, Tú vứt ba lô đựng ma túy xuống lề đường và phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, Tú đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Bức xúc vì cha thường xuyên lấy trộm tiền, con lấy dao đuổi chém cha nhiều nhát rồi bỏ trốn: Ngày 31/8, Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ hình sự Vũ Tiến Khương (28 tuổi, ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), nghi phạm chém ông Vũ Công Khiển (57 tuổi, cha ruột của Khương). Mâu thuẫn xuất phát từ việc ông Khiển lấy trộm tiền đi mua ma túy về sử dụng và thường cho người về nhà quậy phá. Trưa 26/8, khi thấy cha đang ngủ trên giường ở phòng khách, Khương lấy dao đuổi chém khiến ông Khiển bị nhiều vết thương ở lưng và tay. Sau đó, Khương đã đến công an đầu thú.

