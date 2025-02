"Quỷ chim" lưu manh bạc tình nhất thế giới, Việt Nam có nhiều

Chim tu hú có tên khoa học là Endynamis scolopacea, phân bố rộng rãi ở nhiều vùng đồng bằng và vùng trung du của Việt Nam, cũng như ở Thái Lan, Lào, Campuchia, đông nam Trung Quốc và Malaysia. Chim đực có lông đen thẫm, mắt xanh, và chân màu chì, trong khi chim cái có lông đốm sáng và kích thước nhỏ hơn. Chim non ban đầu có lông đen, sau khi thay lông, chúng trở nên giống chim mái. Trong mùa mưa, bà mẹ chim tu hú tìm một tổ chim chích để đẻ trứng và sau đó đẻ một quả trứng khác vào tổ đó. Con chim tu hú con sau khi nở ra, mặc dù còn đỏ hỏn, nhưng đã thể hiện bản lĩnh của một kẻ thủ ác bằng cách đẩy con chim chích non ra khỏi tổ để chiếm đoạt thức ăn. Loài chim này không có khả năng nuôi con do chúng ăn sâu, bao gồm cả sâu độc. Chúng trưởng thành sẽ miễn nhiễm với độc tố của sâu, trong khi con non không có hệ thống miễn nhiễm, có thể gặp nguy hiểm khi ăn sâu độc. Do đó, chim tu hú mẹ phải nhờ các loài chim khác nuôi con của mình, tạo ra một mảnh ghép đặc biệt trong cuộc chiến sinh tồn và duy trì loài trong tự nhiên. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngỡ ngàng loài chim ngủ đến hơn 10.000 lần mỗi ngày.

