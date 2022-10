Tin nóng 15/10: Con trai đi học về thấy bố mẹ tử vong bất thường

Con trai đi học về bàng hoàng thấy bố mẹ tử vong bất thường: Ngày 15/10, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng được phát hiện trong căn nhà trong hẻm đường XTT9, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Nạn nhân được xác định là bà NTTK (46 tuổi) và ông NTT (50 tuổi, cùng tạm trú ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Trước đó, trưa cùng ngày khi con trai khoảng 15 tuổi của hai vợ chồng ông T. đi học về ốt hoảng phát hiện bố mẹ nằm gục trên nhà, cơ thể có vết thương. Tạm giam một Chủ tịch phường ở Bắc Giang: Ngày 15/10, Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Văn Hùng bị khởi tố do có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong thời gian làm Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. (Ảnh minh hoạ) Mượn xe máy của cháu họ đưa đi cầm cố lấy tiền chơi game: Phan Hợi (39 tuổi, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) do cần tiền chơi game nên nảy sinh ý định lấy xe máy Sirius của Nguyễn Văn Quân (SN 1999 - là cháu họ của mình) để cầm cố được 9 triệu đồng lấy tiền nhằm tiêu xài cá nhân và thỏa mãn các trò chơi game. Ngày 15/10, Công an huyện Hương Sơn cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hợi. Xử phạt 15 triệu đồng cô giáo dùng cùi chỏ hăm dọa bé trai 3 tuổi: Chiều 15/10, ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô N.T.N., giáo viên Trường Mầm non Hoa Mặt Trời, ở thị trấn Phú Thịnh số tiền 15 triệu đồng về việc dùng tay đánh vào mặt trẻ. Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng dao sát hại: Trần Phước Lộc (SN 1983, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và chị N.T.N.B. có mối quan hệ vợ chồng. Chị B. kinh doanh tiệm Spa, còn Lộc làm công việc thợ hồ nhưng không ổn định. Trong thời gian kinh doanh Spa, B. nhiều lần nói với Lộc đến TP HCM học để nâng cao tay nghề. Lộc nghi vợ ngoại tình vì có biểu hiện bất thường nên đã ra tay sát hại. Ngày 15/10, Viện KSND TP Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Lộc. Án mạng từ việc làm rớt chiếc điện thoại ở đám cưới: Lúc đi dự đám cưới ở xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, Trà Vinh. Tại tiệc, N.T.A (28 tuổi) có sử dụng điện thoại mình để mọi người hát nhạc. Đến lượt L. (bạn của Lâm Sô Phia,16 tuổi, ngụ khóm 6, phường 8, TP Trà Vinh) hát thì A. bất cẩn làm rơi điện thoại. Giữa L. và A cự cãi. Khi Phia và L. ra về thì A. đuổi theo đánh nhau. Lúc xô xát, Phia đi vào cửa hàng tạp hóa gần đó lấy một con dao chạy ra tấn công làm nạn nhân tử vong. Ngày 15/10. Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Lâm Sô Phia để điều tra về hành vi giết người. Người đàn ông nằm chết trên ngôi mộ: Sáng 15/10, người dân đi vào khu mộ trong hẻm 362 đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM thì nhìn thấy ông Nguyễn Xuân Phong (SN 1976, trú phường 12, quận Gò Vấp) đang nằm ngửa trên một ngôi mộ nên lại kiểm tra. Tại đây họ phát hiện người đàn ông này đã chết nên hô hoán. Tuy nhiên xác minh nơi ở thì nạn nhân và gia đình không còn ở đây. Công an quận Gò Vấp thông báo ai là thân nhân của ông Phong thì tới cơ quan Công an trình báo. Phê chuẩn khởi tố, bắt Chủ tịch UBND thị trấn ở Hà Nam: Ngày 14/10, VKSND tỉnh Hà Nam đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Trung Văn ( SN 1970, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng). Ông Văn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao lập, ký hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật. (Ảnh minh hoạ) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

