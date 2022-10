Tin nóng 13/10: Nổ súng vào quán cà phê làm 2 người bị thương

Nổ súng vào quán cà phê làm 2 người bị thương: Trưa 13/10, UBND xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ súng khiến hai người bị thương. Sáng cùng ngày, Đ.T.Q. (27 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận) đón taxi đến trước quán cà phê Kim Băng (thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận), dùng súng bắn vào trong quán cà phê khiến hai người 2 người bị trúng đạn. Người phụ nữ mang thai bị cuốn vào gầm xe khách: Chiều 12/10, công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại ngã 3 Phú Sơn (quốc lộ 1, đoạn qua xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) một người phụ nữ bị thương nặng. Trưa cùng ngày, một cặp vợ chồng khi di chuyển qua ngã ba Phú Sơn thì xảy ra va chạm với 1 xe khách, khiến người vợ bị cuốn vào gầm. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng. Người nước ngoài chết trong tư thế treo cổ: Ngày 13/10, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người nước ngoài tử vong tại chung cư. Theo đó, tối 12/10, người dân phát hiện một người nước ngoài sống tại căn hộ ở 1 tòa nhà nằm trong khu chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh tử vong trong tư thế treo cổ. Người đấm bóp dạo bị đâm chết tại dãy trọ: Sáng 13/10, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra vụ án mạng làm một người chết, một người bị thương. Trước đó, tối 12/10, tại khu trọ trong phường An Bình, TP. Dĩ An, Nguyễn Minh Thư (quê Vĩnh Phúc) xô xát với người đồng hương là Nguyễn Văn Chỉnh. Hậu quả, Thư bị đâm tử vong, Chỉnh được chẩn đoán nứt sọ và phải phẫu thuật ngay trong đêm. Được biết, Thư và Chỉnh cùng nhau hành nghề đấm bóp giác hơi dạo. Chồng dùng chày đánh chết vợ vì mâu thuẫn tình cảm: Qua điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, đối tượng gây án là Phạm Văn Tám (48 tuổi, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long). Do mâu thuẫn, Tám hiện đang sống ly thân với vợ là chị P.T.H. (phường Hà Phong, TP. Hạ Long). Khi biết mình mắc ung thư, Tám muốn hàn gắn tình cảm nhưng chị H. không đồng ý. Nghi ngờ chị P.T.H. có quan hệ tình cảm với anh P.T.L., ngày 13/10, Tám đã tìm đến khu trọ nơi chị H. sống và dùng chày đánh tử vong nạn nhân, sau đó dùng súng ngắn bắn anh P.T.L. bị thương. Người đàn ông chưa rõ danh tính bị tàu hỏa tông tử vong: Sáng 13/10, UBND xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ tai nạn tàu hoả khiến 1 người tử vong. Cụ thể, chiều 12/10, trên tuyến đường sắt Thống Nhất thuộc thôn An Đồng, xã Trung Sơn. Tàu hỏa đang lưu thông thì va chạm với một người đàn ông đi trên đường ray khiến người này tử vong tại chỗ. Qua đặc điểm nhận dạng, nạn nhân là nam giới, khoảng 45-60 tuổi, khuôn mặt bị biến dạng nên chưa thể xác định danh tính. Nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát: Ngày 13/10, lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên cầm dao tấn công bạn gái. Đêm 12/10, Công an TP Thái Nguyên nhận tin báo về việc một nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái. Sau đó, người này cứa cổ tự tử. Rất may, con dao hung khí cùn nên chỉ gây thương tích nhẹ cho cả hai. >>> Xem thêm Video: 2 người sống cùng dãy trọ xô xát nhau, 1 người chết, 1 người nguy kịch. Nguồn: Pháp luật online.

