Tin nóng 12/9: Thấy bạn về hết, gã trai hiếp dâm nhân viên quán karaoke

Thấy bạn về hết, gã trai hiếp dâm nhân viên quán karaoke: Khi những người bạn đi cùng về hết, chỉ còn Vũ Văn Dương (SN 1988, trú huyện Bình Giang, Hải Dương) và em X. (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2006, quê tỉnh Yên Bái, nhân viên quán karaoke) ở lại phòng hát ở quán karaoke Hải Nam huyện Bình Giang. Dương đã lao tới ôm, đẩy nữ nhân viên xuống ghế để cưỡng hiếp. Nữ nhân viên gào khóc, kêu cứu sau đó đẩy ngã gã đàn ông chạy ra khỏi phòng. X. sau đó báo chủ quán karaoke. Ngày 12/9, Công an huyện Bình Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Dương. Đột nhập cửa hàng Thế giới di động trộm 21 chiếc điện thoại: Trong đêm, Mùng Văn Chuẩn (SN 2002, trú tại thôn Khâu Lý, xã Đông Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) đã đột nhập vào cửa hàng Thế giới di động tại huyện Yên Minh, lấy đi 21 chiếc điện thoại trị giá gần 180 triệu đồng. Ngày 12/9, Công an huyện Yên Minh cho biết vừa bắt được đối tượng Mùng Văn Chuẩn để điều tra, làm rõ. Sử dụng súng để đòi nợ: Phan Thị Diệu Linh (SN 1983, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) có hợp đồng vay mượn Liên Vĩ Lập (SN 1970, ngụ quận 6, TP HCM) số tiền là 1 tỷ đồng để làm ăn, đến nay đã trả được 900 triệu đồng. Sau đó, Lập cùng với Bùi Ngọc Sơn (SN 1987, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đi đến huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp gặp Linh để đòi lại số tiền nợ, lúc này hai bên có xảy ra mâu thuẫn nên Sơn rút súng đe dọa thì bị người dân khống chế bắt giữ. Ngày 12/9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Sơn để điều tra về tội 'Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng'. Dùng dao khống chế nhân viên hiệu thuốc, đe dọa cướp tài sản: Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1993, trú TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đến một hiệu thuốc tại thị xã Đông Triều dùng dao khống chế và dùng dây trói đe dọa, yêu cầu chị Y. nhân viên hiệu thuốc phải đưa tiền. Lợi dụng khi đối tượng đi ra khỏi phòng, chị Y. đã bỏ chạy ra ngoài hô hoán. Ngày 12/9, Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Nghĩa. Mâu thuẫn trả tiền taxi đi hát karaoke, một người bị ném đá trọng thương: Nhóm người mù tại cơ sở tẩm quất ở TP Vinh, Nghệ An đi taxi đến quán karaoke phường Hà Huy Tập để hát. Khi tính tiền xe, do mâu thuẫn nên Nguyễn Thế Trung (SN 1998, trú huyện Đô Lương) và T.T.A. (SN 1983, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) lao vào đánh nhau. Hậu quả A. bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Ngày 12/9, Công an TP Vinh cho biết đang điều tra, làm rõ. Cắm trại trái phép tại đảo biên giới, 12 du khách bị xử phạt: Ngày 12/9,UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết đơn vị ra quyết định xử phạt nhóm 12 du khách có hoạt động du lịch trải nghiệm, cắm trại trái phép tại đảo Hòn Bồ Cát, thôn đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô. Đoàn liên ngành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 12 du khách vì đã có hoạt động tạm trú, lưu trú, đi lại trong khu vực biên giới không đúng quy định theo điểm b, khoản 1, Điều 8 của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Xe bán tải tông đuôi xe máy khiến đôi nam nữ tử vong: Khoảng 0h ngày 12/9, trên đường ĐT751 thuộc địa phận ấp 1, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước anh Lê Tiến Dũng (SN 1996, ngụ Bình Dương) lái chiếc ô tô đã va chạm vào đuôi xe máy do anh Trương Thế Lâm (SN 1994, ngụ xã Minh Long) chở theo chị Nguyễn Thị Hậu (SN 2002, ngụ thị trấn Chơn Thành) chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả khiến anh Lâm và chị Hậu tử vong. Tông gãy chân trung úy CSGT khi bị yêu cầu dừng xe: Bị yêu cầu dừng xe, Phạm Minh Tân (SN 2001) và bạn gái T.H.V.N (SN 2006, cùng trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tiếp tục tăng ga rồi tông thẳng vào trung úy Trần Quốc Thịnh, cán bộ Đội CSGT Công an quận Hải Châu khi người này đang tuần tra cùng lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng rồi bỏ chạy. Sau đó, trung úy Thịnh được đưa đi cấp cứu, bị gãy xương chân và phải mổ cấp cứu. Ngày 12/9, Công an quận Hải Châu cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

Thấy bạn về hết, gã trai hiếp dâm nhân viên quán karaoke: Khi những người bạn đi cùng về hết, chỉ còn Vũ Văn Dương (SN 1988, trú huyện Bình Giang, Hải Dương) và em X. (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2006, quê tỉnh Yên Bái, nhân viên quán karaoke) ở lại phòng hát ở quán karaoke Hải Nam huyện Bình Giang. Dương đã lao tới ôm, đẩy nữ nhân viên xuống ghế để cưỡng hiếp. Nữ nhân viên gào khóc, kêu cứu sau đó đẩy ngã gã đàn ông chạy ra khỏi phòng. X. sau đó báo chủ quán karaoke. Ngày 12/9, Công an huyện Bình Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Dương. Đột nhập cửa hàng Thế giới di động trộm 21 chiếc điện thoại: Trong đêm, Mùng Văn Chuẩn (SN 2002, trú tại thôn Khâu Lý, xã Đông Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) đã đột nhập vào cửa hàng Thế giới di động tại huyện Yên Minh, lấy đi 21 chiếc điện thoại trị giá gần 180 triệu đồng. Ngày 12/9, Công an huyện Yên Minh cho biết vừa bắt được đối tượng Mùng Văn Chuẩn để điều tra, làm rõ. Sử dụng súng để đòi nợ: Phan Thị Diệu Linh (SN 1983, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) có hợp đồng vay mượn Liên Vĩ Lập (SN 1970, ngụ quận 6, TP HCM) số tiền là 1 tỷ đồng để làm ăn, đến nay đã trả được 900 triệu đồng. Sau đó, Lập cùng với Bùi Ngọc Sơn (SN 1987, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đi đến huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp gặp Linh để đòi lại số tiền nợ, lúc này hai bên có xảy ra mâu thuẫn nên Sơn rút súng đe dọa thì bị người dân khống chế bắt giữ. Ngày 12/9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Sơn để điều tra về tội 'Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng'. Dùng dao khống chế nhân viên hiệu thuốc, đe dọa cướp tài sản: Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1993, trú TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đến một hiệu thuốc tại thị xã Đông Triều dùng dao khống chế và dùng dây trói đe dọa, yêu cầu chị Y. nhân viên hiệu thuốc phải đưa tiền. Lợi dụng khi đối tượng đi ra khỏi phòng, chị Y. đã bỏ chạy ra ngoài hô hoán. Ngày 12/9, Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Nghĩa. Mâu thuẫn trả tiền taxi đi hát karaoke, một người bị ném đá trọng thương: Nhóm người mù tại cơ sở tẩm quất ở TP Vinh, Nghệ An đi taxi đến quán karaoke phường Hà Huy Tập để hát. Khi tính tiền xe, do mâu thuẫn nên Nguyễn Thế Trung (SN 1998, trú huyện Đô Lương) và T.T.A. (SN 1983, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) lao vào đánh nhau. Hậu quả A. bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Ngày 12/9, Công an TP Vinh cho biết đang điều tra, làm rõ. Cắm trại trái phép tại đảo biên giới, 12 du khách bị xử phạt: Ngày 12/9,UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết đơn vị ra quyết định xử phạt nhóm 12 du khách có hoạt động du lịch trải nghiệm, cắm trại trái phép tại đảo Hòn Bồ Cát, thôn đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô. Đoàn liên ngành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 12 du khách vì đã có hoạt động tạm trú, lưu trú, đi lại trong khu vực biên giới không đúng quy định theo điểm b, khoản 1, Điều 8 của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Xe bán tải tông đuôi xe máy khiến đôi nam nữ tử vong: Khoảng 0h ngày 12/9, trên đường ĐT751 thuộc địa phận ấp 1, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước anh Lê Tiến Dũng (SN 1996, ngụ Bình Dương) lái chiếc ô tô đã va chạm vào đuôi xe máy do anh Trương Thế Lâm (SN 1994, ngụ xã Minh Long) chở theo chị Nguyễn Thị Hậu (SN 2002, ngụ thị trấn Chơn Thành) chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả khiến anh Lâm và chị Hậu tử vong. Tông gãy chân trung úy CSGT khi bị yêu cầu dừng xe: Bị yêu cầu dừng xe, Phạm Minh Tân (SN 2001) và bạn gái T.H.V.N (SN 2006, cùng trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tiếp tục tăng ga rồi tông thẳng vào trung úy Trần Quốc Thịnh, cán bộ Đội CSGT Công an quận Hải Châu khi người này đang tuần tra cùng lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng rồi bỏ chạy. Sau đó, trung úy Thịnh được đưa đi cấp cứu, bị gãy xương chân và phải mổ cấp cứu. Ngày 12/9, Công an quận Hải Châu cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.