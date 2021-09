Tin nóng 11/9: Mẹ và con trai 5 tuổi chết trong tư thế treo cổ

Mẹ và con trai 5 tuổi chết trong tư thế treo cổ: Tối 10/9, chồng bà P.T.B.L. (45 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Mil, Đắk Nông) vì có công việc riêng nên phải ra khỏi nhà. Đến 20h cùng ngày, ông này trở về nhà thì phát hiện bà L. và con trai N.T.A. (5 tuổi) đã tử vong trong tư thế treo cổ. Bắt tạm giam người phụ nữ đâm cán bộ quản lý đô thị: Bị lực lượng chức năng lập biên bản vì lấn chiếm lề đường, Phí Thị Thảo (32 tuổi, ngụ phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) dùng dao đâm anh Nguyễn Ngọc Bình (31 tuổi, nhân viên Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị TP Gia Nghĩa) bị thương. Ngày 11/9, Thảo bị Công an TP Gia Nghĩa bắt tạm giam. Tạm đình chỉ Phó chủ tịch phường liên quan cô gái tiêm vắc xin nhờ "xin ông anh": Liên quan đến vụ cô gái tiêm vắc xin nhờ 'ông anh', chiều 11/9, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, quận đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND phường An Phú. Thanh niên "chơi trội" tổ chức sinh nhật cho bạn gái bằng ma túy: Hoàng Văn Thám (SN 1995, ở Ninh Bình) đã nhờ Nguyễn Thị Kim Anh (SN 2000, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Đào Trọng An (SN 2002, ở Ninh Bình) mua 1 chỉ ke và 10 viên ma túy dạng kẹo để tổ chức sinh nhật cho bạn gái ở quận Bắc Từ Liêm thì bị Công an bắt giữ. Ngày 11/9, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố 3 đối tượng trên. Cải tạo phòng trọ thành "động bay lắc": Ngày 11/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lực lượng chức năng đã kiểm tra cư trú tại nhà bà L.T.L (xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng). Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 9 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra nhanh chất ma túy, kết quả 8/9 đối tượng dương tính với chất ma túy. Hack facebook rồi nhắn tin vay tiền, nhóm thanh niên lừa được hơn 2 tỷ: Nhóm thanh niên hack facebook rồi mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền những người trong danh sách bạn bè, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngày 11/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự năm thanh niên để điều tra. Bắt giam chủ nhà nghỉ "điều chân dài" bán dâm giữa mùa dịch: Ngày 11/9, Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cần (SN 1983) về tội Chứa mại dâm. Theo đó, Cần là chủ một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Cao Phong có hành vi chưa chấp các cô gái để bán dâm giữa mùa dịch cho khách. Khởi tố nhóm đối tượng cá độ bóng đá qua mạng hơn 10 tỷ đồng: Từ đầu tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện, đường dây này có số tiền giao dịch cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng do Nguyễn Quốc Hưng (46 tuổi, trú huyện Krông Ana, Đắk Lắk) cầm đầu. Ngày 11/9, Công an huyện Krông Ana đã khởi tố 9 đối tượng để điều tra. >>>> Xem thêm video: 4 người trong gia đình chết trong tư thế treo cổ. Nguồn: ANTV.

