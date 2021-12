Tin nóng 13/12: Sư trụ trì giết phụ nữ rồi vứt xác xuống sông

Sư trụ trì giết người phụ nữ rồi vứt xác xuống sông: Nghi do mâu thuẫn tình ái, Đoàn Thanh Tuấn (50 tuổi) và Võ Viết Đạt (41 tuổi - là nhà sư, quyền trụ trì chùa Dương Lệ Đông) đã sát hại bà Lê Thị Hà (49 tuổi, cả 3 đều trú huyện Triệu Phong, Quảng Trị) rồi vứt xác xuống sông Thạch Hãn. Ngày 13/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra. Cháu 3 tuổi và 4 tháng tuổi chết dưới ao, bà nội mất tích: Ngày 13/12, UBND xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, ngày 10/12, bà nội dẫn cháu T.T.P.D. (3 tuổi) và T.T.D. (4 tháng tuổi, đều trú cùng địa phương) đi chơi rồi không về nhà. 3 ngày sau, Công an phát hiện thi thể 2 cháu nhỏ dưới ao cá gần nhà, còn bà nội mất tích. Hiện cơ quan chức năng đang tìm kiếm người bà nội này. (Ảnh minh hoạ) Cô gái không mặc quần la hét trên mái nhà, đòi nhảy lầu: Sáng 13/12, nhiều người dân xung quanh căn nhà 2 tầng tại phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM phát hiện một cô gái không mặc quần la hét, nhảy múa trên nóc căn nhà. Cô gái này còn dọa sẽ nhảy lầu nên người dân báo cảnh sát. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường giải cứu cô gái này. Được biết, cô gái có biểu hiện nghi ngáo đá. Kẻ cướp lao vào nhà, tấn công người phụ nữ: Không nợ nần gì, nhưng chị T.N.M.H. (trú quận Bình Thạnh, TP HCM) bất ngờ bị Nguyễn Văn Tuyên (26 tuổi), Lê Ngọc Anh (25 tuổi, đều ở Hải Phòng) cùng một người khác đến nhà đòi tiền và tấn công để cướp tài sản. Ngày 13/12, Công an quận Bình Thạnh cho biết đang tạm giữ những đối tượng này đề điều tra, làm rõ. (Anh bên trái và Tuyên bên phải) Mua giấy chứng nhận giả đem lừa chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng: Trần Thị Hiệp (39 tuổi, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã mua sổ hồng và nhiều giấy xác nhận giả trên mạng mang đi thế chấp để vay, chiếm đoạt của các bị hại trên gần 11 tỷ đồng. Ngày 10/12, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hiệp. Nam thanh niên vào đền trộm tiền công đức để… chơi game: Thiếu tiền tiêu xài và mua thẻ chơi game nên Trần Đăng Quang (SN 2003, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) đã đến đền Hội Thiện ở huyện Đô Lương trộm tiền trong hòm công đức. Quang bóc 15 chiếc phong bì trộm được có tổng số tiền là 3,8 triệu đồng và tiêu sài hết. Ngày 13/12, Công an huyện Đô Lương cho biết đã khởi tố Quang. Phá trụ ATM vì máy nuốt thẻ: Do bực tức vì bị nuốt thẻ nên một người Hàn Quốc đã đạp, giật bung cánh cửa trụ ATM Vietcombank ở phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ngày 13/12, Công an phường Lộc Thọ cho biết, đã lập hồ sơ vụ việc để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật đối với người này. Nhà 2 tầng hư hỏng nặng sau tiếng nổ lớn như bom: Chiều 13/12 tại một căn nhà 2 tầng ở xóm 6, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà này. Khi tới kiểm tra, người dân phát hiện chủ căn nhà là anh L. bị thương nặng, người đầy máu nên đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, căn nhà 2 tầng của anh L. hư hỏng nghiêm trọng. >>> Xem thêm video: 9 học sinh lớp 6 chết đuối thương tâm ở Quảng Ngãi. Nguồn: ANTV.

