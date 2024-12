15 sự thật thú vị về sự kiện Ceasar khai sinh ngày Năm mới

1. Cải cách lịch Julian. Năm 46 TCN, Julius Caesar thực hiện cải cách lịch để thay thế lịch La Mã cũ kỹ, vốn dựa trên chu kỳ Mặt Trăng và thường không chính xác. Ảnh: Pinterest. 2. Ngày 1/1 trở thành Năm mới. Dưới lịch Julian, Caesar xác định ngày 1/1 là ngày đầu năm mới, đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ 12 tháng theo Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 3. Lý do chọn ngày 1/1. Ngày 1/1 được chọn vì đây là ngày kính thần Janus, vị thần La Mã có hai khuôn mặt tượng trưng cho sự khởi đầu và kết thúc, thích hợp để khởi đầu năm mới. Ảnh: Pinterest. 9. Thần Janus và cánh cửa thời gian. Thần Janus mà ngày 1/1 vinh danh được cho là có quyền năng kiểm soát "cửa thời gian", nhìn về quá khứ và tương lai. Ảnh: Pinterest. 8. Ý nghĩa chính trị. Caesar sử dụng cải cách lịch như một công cụ chính trị, khẳng định quyền lực của mình trong việc tổ chức và điều chỉnh xã hội. Ảnh: Pinterest. 10. Ảnh hưởng của Ai Cập. Cải cách lịch của Caesar lấy cảm hứng từ lịch Ai Cập, vốn dựa vào chu kỳ mặt trời và được các nhà thiên văn học người Ai Cập tư vấn. Ảnh: Pinterest. 5. Sự chính xác của lịch Julian. Lịch Julian dựa trên chu kỳ mặt trời, tính mỗi năm có 365,25 ngày, giúp tăng độ chính xác so với lịch Mặt Trăng trước đó. Ảnh: Pinterest. 4. Năm 46 TCN dài bất thường. Để chuyển đổi từ lịch cũ sang lịch Julian, Caesar phải kéo dài năm 46 TCN lên 445 ngày, được mệnh danh là "năm hỗn loạn". Ảnh: Pinterest. 11. Mối liên hệ với lễ hội Saturnalia. Ngày Năm mới ban đầu được gắn với lễ hội Saturnalia của La Mã cổ đại, một lễ hội hoan hỉ vào cuối tháng 12. Ảnh: Pinterest. 6. Ngày Năm mới không phổ biến ngay. Mặc dù lịch Julian được áp dụng, ngày 1/1 không trở thành ngày lễ lớn ở khắp nơi mà thường bị các khu vực ngoại vi từ chối. Ảnh: Pinterest. 7. Phản ứng từ Kitô giáo. Vào thời kỳ đầu của Kitô giáo, ngày 1/1 bị từ chối vì liên quan đến lễ hội ngoại giáo, thay vào đó các Kitô hữu tập trung vào lễ Giáng Sinh hoặc ngày 25/3 (Lễ Truyền Tin). Ảnh: Pinterest. 12. Sự kết thúc của lịch Julian. Lịch Julian tiếp tục được sử dụng cho đến khi lịch Gregorian thay thế vào năm 1582, do sai lệch nhỏ trong tính toán chu kỳ mặt trời. Ảnh: Pinterest. 13. Ngày 1/1 được hồi phục bởi Giáo hoàng Gregory XIII. Khi lịch Gregorian ra đời, ngày 1/1 được khôi phục làm ngày đầu năm, trở thành tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Pinterest. 14. Tác động lâu dài. Việc chọn ngày 1/1 làm Năm mới của Caesar ảnh hưởng đến cách các nền văn minh hiện đại tổ chức lịch. Ảnh: Pinterest. 15. Di sản Julius Caesar. Cải cách lịch là một trong những thành tựu lớn của Caesar, giúp định hình cách thế giới hiện đại đo lường thời gian và đánh dấu sự khởi đầu của năm mới. Ảnh: Pinterest.

