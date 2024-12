15 điều ít người biết về lục địa băng giá nhất Trái đất

Lục địa lạnh nhất: Châu Nam Cực giữ kỷ lục là nơi lạnh nhất trên Trái Đất, với nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận là -89,2°C (1983, trạm Vostok). Ảnh: Pinterest. Lục địa khô nhất: Dù được bao phủ bởi băng, Nam Cực là sa mạc lớn nhất thế giới, với lượng mưa trung bình chưa tới 20 mm mỗi năm ở một số khu vực. Ảnh: Pinterest. Dày đặc băng: Khoảng 98% diện tích Nam Cực được bao phủ bởi băng, với độ dày trung bình khoảng 1,9 km. Ảnh: Pinterest. Lưu trữ nước ngọt lớn nhất: Khoảng 70% lượng nước ngọt trên Trái Đất được lưu trữ dưới dạng băng ở Nam Cực. Ảnh: Pinterest. Hiện tượng "sông băng chảy máu": Sông băng Taylor tại Nam Cực có dòng nước màu đỏ do chứa hàm lượng sắt cao, trông giống như "máu" chảy ra từ băng. Ảnh: Pinterest. Không có cư dân bản địa: Nam Cực không có dân cư thường trú mà chỉ có các nhà khoa học và nhân viên làm việc theo thời gian ngắn. Ảnh: Pinterest. Hệ sinh thái độc đáo: Dù điều kiện khắc nghiệt, Nam Cực là nơi sinh sống của nhiều loài động vật như chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi, và các loài động vật nhỏ sống dưới băng. Ảnh: Pinterest. Chim cánh cụt hoàng đế: Loài chim cánh cụt hoàng đế, loài chim cánh cụt lớn nhất thế giới, chỉ sinh sản ở Nam Cực và có thể chịu đựng nhiệt độ dưới -40°C. Ảnh: Pinterest. Vi khuẩn phi thường: Một số vi khuẩn sống sót được trong điều kiện khắc nghiệt của Nam Cực, giúp các nhà khoa học nghiên cứu về khả năng sống sót trong môi trường ngoài hành tinh. Ảnh: Pinterest. Nam Cực từng ấm áp: Hàng triệu năm trước, Nam Cực có khí hậu ấm áp, là nơi sinh sống của khủng long và được bao phủ bởi các khu rừng. Ảnh: Pinterest. Thời gian ánh sáng kỳ lạ: Nam Cực có 6 tháng ban ngày vào mùa Đông và 6 tháng đêm vào mùa hè do vị trí đặc biệt trên trục quay của Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Thiên thạch trên băng: Nam Cực là nơi lý tưởng để tìm thiên thạch, do bề mặt băng trắng sáng giúp chúng dễ dàng được phát hiện. Ảnh: Pinterest. Lỗ thủng tầng ozone: Lỗ thủng tầng ozone lớn nhất từng được phát hiện ở khu vực trên Nam Cực vào những năm 1980, làm dấy lên mối lo ngại toàn cầu về biến đổi khí hậu. Ảnh: Pinterest. Không thuộc quốc gia nào: Châu Nam Cực không thuộc về bất kỳ quốc gia nào và là lục địa duy nhất không có chính phủ hoặc dân cư thường trú. Ảnh: Pinterest. Hiệp ước Nam Cực: Được ký năm 1959, hiệp ước này quy định Nam Cực chỉ được sử dụng cho mục đích hòa bình và nghiên cứu khoa học, cấm mọi hoạt động quân sự và khai thác khoáng sản. Ảnh: Pinterest.

