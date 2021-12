Tin nóng 11/12: Khởi tố bị can giấu xác cô gái dưới giếng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Khởi tố bị can giấu xác cô gái dưới giếng: Ngày 11/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Hải (SN 1989, xã Kim Long, huyện Châu Đức) về tội Giết người. Do mâu thuẫn, tối ngày 7/12, khi chị Danh Thị Hạnh Minh, Đ.T.K.O cùng một số người đến nhà Hải để đòi lại áo khoác, Hải đã dùng dao đâm vào chị Minh, khi chị O xông vào giải cứu, Hải đã chém nhiều nhát khiến chị O ngã gục. Hải dùng một can xăng đốt xe máy chị O và lôi nạn nhân vào đám cháy. Sau đó, Hải dùng bao tải cuốn quanh người chị O rồi chở đi giấu ở hầm giếng cạn gần hiện trường và trốn trong hầm giếng cùng nạn nhân. Rạng sáng 9/12, Hải đầu thú. Bắt Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng TP Hội An: Ngày 11/12, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và các đơn vị liên quan thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng TP Hội An tại nhà riêng. Ông Phạm Văn Điểu bị bắt tạm giam về hành vi "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến gói thầu dự án xây dựng Bờ kè sinh thái Cẩm Kim giai đoạn 2 và các dự án khác đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (Ảnh: SGGP) Người đàn ông treo cổ tự tử sau khi cãi nhau với vợ: Vào 11h 30 trưa 11/12, tại khu đất trống thuốc khu phố 14, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận), người dân phát hiện thi thể một người đàn ông đang treo trên cây. Nạn nhân sau đó được xác định là anh N.N.T (trú khu phố 14). Được biết, nạn nhân bỏ nhà đi từ ngày 9/12/2021 sau khi cãi nhau với vợ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân. Hiệu trưởng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: Hiệu trưởng Quân Văn Thịnh và Trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) Dương Quốc Thắng bị khởi tố, bắt giam để điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ông Thịnh có hành vi làm giả hồ sơ thi công, quyết toán khống công trình xây dựng, gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước; làm trái quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và gây thiệt hại cho Quỹ hội phụ huynh học sinh. Thắng được giao quản lý, sử dụng quỹ do phụ huynh học sinh đóng góp nhưng đã chiếm đoạt một phần số tiền từ quỹ này. Đình chỉ công tác 5 cán bộ ở Hải Phòng: UBND quận Kiến An (TP Hải Phòng) vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch, ông Bùi Đức Ngoãn,Phó chủ tịch UBND phường Văn Đẩu và ông Đặng Văn Hưng, công chức địa chính. Hai cán bộ khác cũng bị đình chỉ là ông Dương Việt Hùng, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An và ông Hoàng Minh Chương, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận. Cả 5 cán bộ, chuyên viên bị tạm đình đình chỉ công tác theo yêu cầu của cơ quan công an nhằm phục vụ điều tra vì liên quan vụ việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có sử dụng phiếu thu nộp tiền sử dụng đất giả. Không đeo khẩu trang, chém vào mặt cán bộ chốt kiểm soát COVID-19 ở vùng đỏ: Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Tư (SN 1989, trú xã Tiên Minh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều 9/12, Tư điều khiển xe máy mang theo một thanh kiếm và một con dao. Khi qua chốt kiểm soát dịch ở thôn Phương Đôi, xã Tiên Minh, Tư bị cán bộ trực chốt dừng xe do không đeo khẩu trang. Tư không chấp hành còn cầm dao chém vào mặt, cầm gạch ném vào một thành viên chốt kiểm soát. Tư bị không chế sau đó. (Ảnh: NLĐ). Đột nhập phòng ngủ chị dâu làm việc xấu: Công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Trường (SN 1977, trú tại xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản. Trưa 28/11, nhân lúc chị dâu là Trương Thu Phương đi vắng, Trường đột nhập vào phòng ngủ chị dâu tìm chìa khóa trộm xe máy rồi bỏ đi. Ngay sau đó, Trường được xác định là thủ phạm vụ trộm và bị bắt giữ. Trước khi trộm cắp xe chị dâu, Trường mới chấp hành xong án tù. Đối tượng cũng từng có 5 tiền án. Phòng khám nha khoa bốc cháy, ô tô 5 chỗ bị thiêu rụi: Khoảng hơn 2h sáng 11/12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại phòng khám nha khoa ở số 71 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi, trong đó có chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai 5 chỗ ngồi. (Ảnh: GD&TĐ) Cặp đôi nghiện dùng bé 2 tuổi làm bình phong để trộm cắp: Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh vừa bàn giao Lê Hoài Thanh (SN 1994) và Thạch Đào (SN 1997, cùng ngụ quận 4) cho Công an quận Gò Vấp điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Thanh và Đào là 2 đối tượng chuyên chở đứa bé 2 tuổi tiếp cận các cửa hàng buôn bán ít người trông coi, giả bộ mua hàng sau đó lấy trộm tài sản. Bước đầu 2 đối tượng thừa nhận cùng nhau thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản (Ảnh: CAND). >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THĐT

