Tin nóng 12/10: Giết chị gái cướp tiền cho bạn gái đi du lịch

Sát hại chị lấy tiền, vàng rồi cho bạn gái đi du lịch: Lê Lâm Trường (SN 1995; ngụ huyện Châu Thành, An Giang) sau khi sát hại chị gái, Trường lấy được 3,5 lượng vàng và hơn 100 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi An Giang. Hung thủ bị bắt giữ khi đang ở Đà Nẵng. Ngày 12/10, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa triển khai tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án. Đánh tráo đồng hồ Rolex của bạn trai mang cầm đồ lấy 1 tỷ: Lợi dụng lúc bạn trai đang ngủ, Lã Thị Anh (31 tuổi, trú quận 3, TP HCM) đã đánh tráo chiếc đồng hồ hàng nhái lấy chiếc Rolex trị giá hơn 90.000 USD, rồi đem đi cầm đồ với giá 1 tỷ đồng. Ngày 12/10, Công an quận 3 cho biết đang tạm giữ Anh để điều tra. Không có giấy phép vẫn quảng cáo tuyển người đi xuất khẩu lao động: Dù Công ty không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, nhưng Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987, ở Hòa Bình) vẫn tư vấn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của 5 bị hại. Ngày 12/10, Anh bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt tạm giam. Mâu thuẫn, chồng dùng hung khí đâm vợ trọng thương: Xuất phát từ việc mâu thuẫn phân chia tài sản, Đinh Văn Thọ (SN 1976, trú xã Lê Lợi, TP Chí Linh, Hải Dương) đã dùng hung khí đâm vợ là chị chị N.T.H (SN 1981) trọng thương sau đó đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 12/10, Công an thành phố Chí Linh cho biết đã khởi tố vụ án về tội "Giết người" đối với Thọ. Chửi bới, ném dép vào cán bộ Công an: Bị tổ công tác tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang lập biên bản do vi phạm Chỉ thị 15 của Thủ tướng, Trần Thanh Thúy (SN 1972, trú huyện Thoại Sơn) đã lớn tiếng chửi bới, lao vào đánh cán bộ tổ công tác. Ngày 12/10, Thúy bị TP Long Xuyên tạm giữ hình sự. Một cửa hàng xăng dầu treo biển "mất điện" bị phạt 10 triệu đồng: Cục QLTT Hải Phòng vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng xăng dầu Việt Hùng ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng với số tiền 10 triệu đồng về hành vi treo biển "mất điện" và chỉ bán không quá 50 nghìn đồng/xe máy. Chiếm giữ 7 quyển hóa đơn bán hàng rồi mang đi bán lẻ: Lê Xuân Phát (SN 1983, nguyên cán bộ Chi cục Thuế khu vực Ia Grai – Chư Pah) đã lợi dụng chức vụ là kế toán của chi cục thuế chiếm 7 quyển hóa đơn bán hàng để sử dụng, xuất bán lẻ, thu lợi bất chính trên 328 triệu đồng. Ngày 12/10, Phát bị Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam. >>>>> Xem thêm video: Bắc Kạn: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

