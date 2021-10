Tin nóng ngày 9/10: Cho vay tiền lãi “cắt cổ” 365%/năm

Cho vay tiền lãi ‘cắt cổ’ 365%/năm kèm thế chấp bằng hình ảnh nhạy cảm: Đối tượng Lương Minh Ngọc và Nguyễn Thái Quý mở dịch vụ kinh doanh cầm đồ với mức lãi suất vay từ 180% đến 365%/năm. Với người vay không có tài sản phải thế chấp bằng các video, hình ảnh nhạy cảm của mình. Nếu không trả tiền hoặc trả tiền chậm thì sẽ bị đe dọa đăng hình ảnh người vay tiền lên mạng xã hội hoặc in các tờ rơi rải ở khu vực dân cư để gây áp lực. Hiệu trưởng đánh bạc: Phòng CSHS (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa triệt phá một xới bạc tại thôn Phú Sơn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc. Đáng chú ý, trong nhóm người này có 2 hiệu trưởng của trường Tiểu học Các Sơn A và Các Sơn B. Khởi tố kẻ bịa đặt, cắt ghép ghi âm về đại tá Đinh Văn Nơi: Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án “làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước". Trước đó, trên trang facebook “Hoàng Dũng” (đang ở sống Mỹ) phát tán đoạn ghi âm cuộc điện thoại được cho là của đại tá Đinh Văn Nơi và cắt ghép nhằm chống phá chính quyền. Youtuber đánh người vì ca sĩ Phi Nhung: Sau khi phát hiện tài khoản có tên D.L. có những lời nói xúc phạm người đã khuất là ca sĩ Phi Nhung, YouTuber A.S đã tìm đến nhà D.L và có hành động đánh, tát để dằn mặt. Tuy nhiên, trước phản ứng của dư luận, YouTuber A.S đã đăng tải lời xin lỗi. Bắt ông trùm cá độ người Hàn Quốc bị Interpol truy nã: Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ Kim Juchan (SN 1980, quốc tịch Hàn Quốc) - đối tượng đang bị Interpol truy nã tại khu vực đường Trần Duy Hưng. Trước khi bỏ trốn, Kim Juchan điều hành đường dây cá cược lên tới 1,4 tỷ Won. Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan 101 căn hộ bị bán khống: Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân Sơn Thịnh (địa chỉ 23D Thùy Vân, phường 2, TP.Vũng Tàu) để điều tra dấu hiệu tội phạm liên quan đến dự án căn hộ Sơn Thịnh 3. Sạt lở đất đe dọa loạt công sở, nhà dân dọc đường Trường Sơn Đông: Dọc tuyến đường Trường Sơn Đông ngang qua xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng xảy ra hàng loạt vụ sạt lở khiến đất đá tràn ra đường và đe dọa loạt công sở, nhà dân... Nhiều người lo lắng, phải đi ở nhờ chỗ khác. Video: Hội chứng bệnh lạ ở trẻ em liên quan Covid-19. Nguồn: THDT MP4 File 9.59 MB

