Chiêm ngưỡng “cục gạch công nghệ” sạc được cho cả thế giới

PICEA Power X5 là viên pin dự phòng có dung lượng 27.000mAh và công suất tối đa 520W, " cục gạch công nghệ" này giúp sạc được nhiều thiết bị hiệu suất cao như laptop gaming, màn hình di động và drone. (Ảnh: Webuy) Thiết kế vỏ kim loại nguyên khối, phiên bản nhôm CNC cao cấp hoặc nhựa trong suốt có khả năng kháng nước IP66+, giúp tăng độ bền khi sử dụng ngoài trời.(Ảnh: Webuy) Viên pin được trang bị hai cổng USB-C (65W & 140W) và một cổng DC (315W), có thể cấp nguồn cho nhiều thiết bị cùng lúc, nhưng cáp DC không đi kèm, người dùng phải mua riêng. (Ảnh: Webuy) Bên trong là 6 cell pin lithium-ion cao cấp, loại thường dùng trong xe điện, giúp hiệu suất chuyển đổi đạt 95% và sau 800 chu kỳ sạc xả vẫn còn khoảng 80% dung lượng ban đầu. (Ảnh: Webuy) Hệ thống bảo vệ an toàn gồm 5 cảm biến nhiệt, mạch PCB 6 lớp nhúng vàng, giúp kiểm soát nhiệt độ và bảo vệ dòng điện, đảm bảo an toàn khi sử dụng công suất lớn. (Ảnh: Webuy) Màn hình IPS nhỏ trên thân máy hiển thị chi tiết trạng thái sạc, công suất ra từng cổng và mức pin còn lại, đồng thời hỗ trợ cập nhật firmware qua OTA. (Ảnh: Webuy) Với trọng lượng khoảng 600g, nặng gần gấp rưỡi iPad Pro, sản phẩm không thực sự tiện lợi để mang theo hàng ngày mà phù hợp hơn với dân chuyên nghiệp. (Ảnh: Webuy) Dung lượng quy đổi 92,5Wh, vẫn nằm trong giới hạn an toàn để mang lên máy bay, nhà sản xuất đã in thông tin này trực tiếp lên thân pin để tiện kiểm tra khi di chuyển. (Ảnh: Webuy) Power X5 là lựa chọn lý tưởng cho người làm việc ngoài trời, nhà sáng tạo nội dung, kỹ sư công trình, game thủ, streamer di động, hoặc những ai đam mê công nghệ và cần một viên pin hiệu suất mạnh mẽ. (Ảnh: Webuy)

