Tin nóng 11/10: Bí thư Cà Mau nói gì về việc tiêu hủy đàn chó, mèo?

Bí thư Cà Mau nói gì về việc tiêu hủy đàn chó, mèo?: Hình ảnh đôi vợ chồng vượt 300 km mang đàn chó 15 con về Cà Mau và bị tiêu hủy khiến nhiều người xót thương. Ngày 11/10, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng dư luận phản ứng không đúng với bản chất vụ đàn chó bị tiêu hủy tại xã Khánh Hưng của huyện Trần Văn Thời. Ông Hải nói: "Dù anh em có xử lý nóng vội thì mục đích chỉ muốn bảo vệ người dân". KTNN chuyển hồ sơ công ty bất động sản nghi trốn thuế sang Công an: Ngày 11/10, Kiểm toán Nhà nước cho biết, đã chuyển hồ sơ 1 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là vụ việc có liên quan Công ty TNHH Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết bị điều tra, xử lý hành vi có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Cầm rựa chém người rồi bỏ trốn vào rừng: Có mâu thuẫn từ trước, do thách thức qua điện thoại, Nguyễn Chí Thanh (trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã dùng rựa chém 2 nhát khiến chị T.T.N. (SN 1985) trọng thương rồi bỏ trốn. Ngày 11/10, Công an huyện Bố Trạch cho biết đã khởi tố Thanh về hành vi "Giết người". Nữ sinh lớp 8 bị nước cuốn tử vong khi đi chơi suối: Ngày 11/10, UBND xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk cho biết đã tìm thấy thi em H.T.H.N. (lớp 8, Trường Trung học Cơ sở Hồ Tùng Mậu) để bàn giao cho gia đình lo mai táng. Trước đó, em N. cùng 6 nữ sinh cùng nhau đi chơi tại khu vực suối, sau đó em N. bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Giám đốc Công ty dược "ôm nợ", trốn truy nã: Phạm Hải Nam - Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm thuốc gia đình đã tham ô, gây thất thoát số tiền lớn rồi bỏ trốn, bị Công an Hà Nội ra quyết định truy nã. Ngày 11/10, Công an phường Thịnh Quang, quận Đống Đa cho biết vừa bắt giữ Nam. Người đàn ông "điên cuồng" đâm thương vong 3 người: Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) sau khi dùng hung khí sắc nhọn sát hại bà Ca Thị Sang khi đang giặt quần áo. Cường đã đâm cha của nạn nhân này và một người hàng xóm trọng thương. Ngày 11/10, Cường đang bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ. Truy nã kẻ dùng dao tự chế chém người trọng thương ở Hà Nội: Ngày 11/10, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đang truy nã bị can Trần Thành Tuấn (SN 1990, trú tại xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) về tội "Cố ý gây thương tích". Tuấn đã dùng dao tự chế chém 3 nhát vào người anh Đ. (SN 1985, trú tại huyện Mỹ Đức). Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn. Khuyên bạn không đánh nhau, 2 thanh niên bị đâm trọng thương: Sau khi Đỗ Thanh Tú (SN 1999, trú huyện Châu Phú, An Giang) xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên. Tú rủ Lý Bé Đức (SN 1992) và Trần Ngọc Phước (SN 2002) đến nhà để bàn chuyện trả thù. 2 người này khuyên Tú không đánh nhau thì bị Tú đâm trọng thương. Ngày 11/10, Tú bị Công an huyện Châu Phú tạm giữ. >>>>>Xem thêm video: An Giang: Bắt được nghi phạm giết người sau 48 giờ gây án. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bí thư Cà Mau nói gì về việc tiêu hủy đàn chó, mèo?: Hình ảnh đôi vợ chồng vượt 300 km mang đàn chó 15 con về Cà Mau và bị tiêu hủy khiến nhiều người xót thương. Ngày 11/10, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng dư luận phản ứng không đúng với bản chất vụ đàn chó bị tiêu hủy tại xã Khánh Hưng của huyện Trần Văn Thời. Ông Hải nói: "Dù anh em có xử lý nóng vội thì mục đích chỉ muốn bảo vệ người dân". KTNN chuyển hồ sơ công ty bất động sản nghi trốn thuế sang Công an: Ngày 11/10, Kiểm toán Nhà nước cho biết, đã chuyển hồ sơ 1 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là vụ việc có liên quan Công ty TNHH Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết bị điều tra, xử lý hành vi có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Cầm rựa chém người rồi bỏ trốn vào rừng: Có mâu thuẫn từ trước, do thách thức qua điện thoại, Nguyễn Chí Thanh (trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã dùng rựa chém 2 nhát khiến chị T.T.N. (SN 1985) trọng thương rồi bỏ trốn. Ngày 11/10, Công an huyện Bố Trạch cho biết đã khởi tố Thanh về hành vi "Giết người". Nữ sinh lớp 8 bị nước cuốn tử vong khi đi chơi suối: Ngày 11/10, UBND xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk cho biết đã tìm thấy thi em H.T.H.N. (lớp 8, Trường Trung học Cơ sở Hồ Tùng Mậu) để bàn giao cho gia đình lo mai táng. Trước đó, em N. cùng 6 nữ sinh cùng nhau đi chơi tại khu vực suối, sau đó em N. bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Giám đốc Công ty dược "ôm nợ", trốn truy nã: Phạm Hải Nam - Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm thuốc gia đình đã tham ô, gây thất thoát số tiền lớn rồi bỏ trốn, bị Công an Hà Nội ra quyết định truy nã. Ngày 11/10, Công an phường Thịnh Quang, quận Đống Đa cho biết vừa bắt giữ Nam. Người đàn ông "điên cuồng" đâm thương vong 3 người: Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) sau khi dùng hung khí sắc nhọn sát hại bà Ca Thị Sang khi đang giặt quần áo. Cường đã đâm cha của nạn nhân này và một người hàng xóm trọng thương. Ngày 11/10, Cường đang bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ. Truy nã kẻ dùng dao tự chế chém người trọng thương ở Hà Nội: Ngày 11/10, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đang truy nã bị can Trần Thành Tuấn (SN 1990, trú tại xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) về tội "Cố ý gây thương tích". Tuấn đã dùng dao tự chế chém 3 nhát vào người anh Đ. (SN 1985, trú tại huyện Mỹ Đức). Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn. Khuyên bạn không đánh nhau, 2 thanh niên bị đâm trọng thương: Sau khi Đỗ Thanh Tú (SN 1999, trú huyện Châu Phú, An Giang) xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên. Tú rủ Lý Bé Đức (SN 1992) và Trần Ngọc Phước (SN 2002) đến nhà để bàn chuyện trả thù. 2 người này khuyên Tú không đánh nhau thì bị Tú đâm trọng thương. Ngày 11/10, Tú bị Công an huyện Châu Phú tạm giữ. >>>>>Xem thêm video: An Giang: Bắt được nghi phạm giết người sau 48 giờ gây án. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.