Tin nóng 11/7: Vợ tố chồng hiếp dâm con riêng 13 tuổi

Vợ tố chồng hiếp dâm con riêng: Mới đây, chị N.T.Ng.(SN 1994, ngụ tại Khu phố 1, phường Đài Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã nộp đơn tố giác về việc chồng tên là Sinh đã hiếp dâm con riêng của mình là cháu N.(13 tuổi). Ngày 11/7, CQCSĐT CA tỉnh Ninh Thuận đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Sinh(SN 1991) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". (Ảnh minh hoạ) Tranh giành địa bàn karaoke, 1 người tử vong: Vào lúc 0h19 ngày 11/7, tại khu vực gần chợ Đồn xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, có 6 thanh niên đi 3 xe máy qua quán karaoke. Khi thấy anh N.(SN 1994, trú tại xã Kha Sơn, huyện Phú Bình), các đối tượng quay lại đâm anh N. khiến nạn nhân tử vong và 1 người khác bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn quản lý, môi giới các cô gái phục vụ quán karaoke. CSGT truy đuổi, khống chế cặp đôi trộm cắp xe máy: Vào khoảng 8h ngày 11/7, người dân đi xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ phát hiện 1 nam thanh niên đi xe máy không có chìa khóa, ổ khóa nghi bị cạy, di chuyển theo hướng từ xã Phước Kiển về Quận 7. Đi cùng là đôi nam nữ đi trên xe máy biển số 76H1- 41235 chạy song song. Nghi ngờ đây là các đối tượng trộm cắp xe máy, nên người dân đã trình báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã truy đuổi và bắt được đôi nam nữ. Trụ điện đè xe tải giữa đường, hàng trăm hộ dân mất điện: Vào khoảng 6h30 ngày 11/7, nam tài xế điều khiển xe tải biển số TP.HCM dừng xe trên đường Bến Nghé (đoạn gần giao với đường Lưu Trọng Lư) để mua nước uống thì trụ điện bên đường bất ngờ đổ sập, đè lên thùng xe khiến phương tiện nằm nghiêng xuống mặt đường. Tài xế trong cabin may mắn không bị thương, tuy nhiên sự cố khiến hàng trăm hộ dân bị mất điện. Lên đường tàu chụp ảnh, nữ sinh bị tàu tông tử vong: Vào khoảng 15h ngày 10/7, có 3 nữ sinh (trong độ tuổi 16; trú xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương) rủ nhau lên khu vực cầu Lạc (cầu đường sắt Bắc - Nam) ở xã Tế Nông để chụp ảnh. Do mải mê chơi trên đường ray, khi tàu tới gần, 3 nữ sinh thấy vậy liền tránh vào nơi an toàn. Tuy nhiên, do bỏ quên túi xách, nữ sinh H.N.A. (SN 2006) đã quay lại đường ray lấy túi thì bị đoàn tàu lao tới tông tử vong. 5 người đi tắm biển bị sóng cuốn trôi, 1 tử vong và 1 mất tích: Chiều 10/7, Nhóm 5 người đến tắm biển tại bãi biển Mỹ Á (phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) thì bị sóng lớn cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó bơi ra và đưa 2 người gồm N.Q.V. cùng H.N.P. (cùng 13 tuổi) vào bờ rồi chuyển đến cấp cứu. Còn 1 người trong nhóm là L.T.T. (16 tuổi) tự bơi vào bờ trong tình trạng kiệt sức, tâm thần hoảng loạn. Đến sáng 11/7, thi thể của chị L.T.Q. (16 tuổi, ngụ phường Phổ Quang) được tìm thấy. >>>Xem thêm video: Bắt đối tượng giết người tại quán Karaoke (Nguồn: Đài PTTH Thanh Hoá).

