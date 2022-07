Tin nóng 9/7: Cô gái trẻ bị bạn trai sát hại dã man trong khách sạn

Cô gái trẻ bị bạn trai sát hại dã man trong khách sạn: Nguyễn Thanh Duy (30 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) và chị B.T.N.N. (24 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) vào khách sạn ở quận Bình Tân, TP HCM để nói chuyện. Do mâu thuẫn tình cảm, Duy dùng dao đâm tử vong cô gái 24 tuổi rồi đến Công an phường đầu thú. Ngày 7/9, Công an quận Bình Tân cho biết đã củng cố hồ sơ để bàn giao nghi phạm Duy cho Công an TP HCM. Nam công nhân tử vong bất thường trong tư thế nằm nghiêng: Sáng 9/7, nhiều người dân hốt hoảng khi phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm nghiêng, phần đầu hướng xuống ao nước cạnh Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Công an xác định nam thanh niên tử vong là P.Đ.V. (SN 2003; ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) - công nhân một Công ty thực phẩm trên địa bàn TP Cà Mau. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Cặp đôi chết bất thường trong phòng trọ: Sáng 9/7, người dân xóm trọ ở phường 4, quận Tân Bình, TP HCM thấy phòng trọ của ông T. (47 tuổi, quê Hưng Yên) ở tầng đóng cửa im ỉm, có bất thường. Mọi người rủ nhau phá cửa phòng trọ để kiểm tra phát hiện ông T. đã tử vong dưới nền nhà, cạnh đó có một cô gái đã tắt thở với thương tích trên cổ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Cho vay lãi suất đến 400%/năm, còn dọa bắt cóc con nợ để đòi tiền: Võ Phi Bảo (SN 1977, trú huyện Tân Châu, Tây Ninh) cho vay lãi suất dao động từ 100% đến 400%/năm, thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng. Khi có nhu cầu vay tiền, người vay có thể mang ô tô, xe tải, xe máy cùng giấy tờ đến thế chấp. Khi người vay không trả nợ, Bảo hăm dọa bắt cóc con cái họ để thu lại tiền. Ngày 8/7, Công an huyện Tân Biên cho biết đang tạm giữ Bảo để điều tra, làm rõ. Một phạm nhân thụ án 30 năm tù bỏ trốn khi đang điều trị mổ chân, đi tập tễnh: Ngày 9/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang truy tìm phạm nhân Đặng Văn Kết (SN 1989; quê ở Hàm Yên, Tuyên Quang) do bỏ trốn khỏi nơi điều trị. Công an thông báo đến toàn thể nhân dân nếu phát hiện thông tin về Đặng Văn Kết cần thông báo ngay để kịp thời truy bắt, xử lý theo quy định. Phát hiện thi thể trong khu đô thị ở Hà Nội: Ngày 9/7, Công an huyện Thanh Oai cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam giới tử vong nhiều ngày tại một khu đô thị trên địa bàn xã Cự Khê. Qua khám nghiệm và điều tra, công an xác định nạn nhân tử vong do sử dụng ma túy dẫn đến bị sốc thuốc. Theo đó, người này đã tử vong từ 6 ngày trước, chỉ đến khi thi thể phân hủy nặng mới được người dân phát hiện. Xe khách tông xe máy giữa ngã ba, một người tử vong: Tối 8/7, trên đường ĐT741 (đoạn qua ấp 1, xã Tân Lập, H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) xe khách BS: 60B-037.79 (chưa rõ tài xế điều khiển) đã va chạm vào xe máy mang BS: 34F8-7553 do ông Đàm Văn Thái (58 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc) điều khiển. Sau va chạm, ông Thái cùng xe máy văng trên đường hàng chục mét, nạn nhân không qua khỏi. Chủ tịch tỉnh Hậu Giang chỉ đạo xử lý vụ clip liên quan 2 CSGT: Tối 8/7, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết trong cuộc họp 6 tháng vừa qua đã chỉ đạo giao Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành rà soát, xem xét xử lý vụ clip 2 CSGT theo đúng quy định. Trước đó, Công an tỉnh Hậu Giang đã xác nhận danh tính 2 CSGT trong video là đại úy Lê Vũ Đức và đại úy Phan Thành Đỉnh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT tổ chức kiểm điểm làm rõ mức độ sai phạm và đề xuất hình thức xử lý theo quy định. >>> Xem thêm video: Bến Tre: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

