Tin nóng 11/4: Nghi án bé gái 7 tuổi bị bạo hành đến chết

Nghi án bé gái 7 tuổi bị bạo hành đến chết: Ngày 11/4, Công an huyện Củ Chi, TP HCM cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc bé gái 7 tuổi tử vong nghi bị bạo hành trên địa bàn. Sáng cùng ngày bé gái 7 tuổi ở xã Tân Thông Hội được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím. Theo bác sĩ, khi bệnh viện tiếp nhận thì bé gái đã ngưng tim, ngưng thở, bác sĩ xác định bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Phát hiện thi thể phân hủy trôi trên sông: Sáng 11/4, người dân tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) phát hiện một thi thể trôi trên sông Ông Đốc. Qua xác minh bước đầu, nạn nhân là nam giới từ 35 – 45 tuổi, cao khoảng 1m55, mặc áo sơ mi màu xanh và quần dài màu xám. Vào thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân đang bị phân hủy. Lấy dây dù siết cổ vợ, dựng hiện trường giả rồi đi uống bia: Chu Đăng Sáu (SN 1959, trú quận Ba Đình, Hà Nội) lấy dây dù siết cổ người vợ tử vong, sau đó dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng rồi đi uống bia. Ngày 11/4, Công an quận Ba Đình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Sáu để điều tra về tội Giết người. Đi từ Bắc Kạn sang Cao Bằng đốt nhà người yêu: Do mâu thuẫn tình cảm, Nông Văn Sùng (SN 1985, trú tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã đi từ tỉnh Bắc Kạn sang huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng rồi đốt nhà của người yêu. Ngày 11/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa bắt giữ Sùng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Tài xế cầm hơn 106 triệu của chủ hàng bỏ chạy: Khi thấy anh P.C.H (SN 1977, quê An Giang, chuyên buôn bán cá tôm, lươn) thu gom tiền bán lươn được hơn 106 triệu đồng ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, Nguyễn Phú Hào (SN 1985, quê An Giang) nổi lòng tham, lợi dụng lúc anh H. không để ý trộm số tiền này rồi bỏ trốn. Ngày 11/4, Công an huyện Thạnh Hóa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hào. Tài xế xe ôm đâm chết chủ ô tô khách: Mâu thuẫn tại bến xe Ngã Tư Ga, ở Quốc lộ 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM, Đỉnh, hơn 50 tuổi làm nghề xe ôm đã dùng hung khí tấn công, đâm chết chủ xe khách là anh N.T.D. (36 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Ngày 11/4, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp cùng Công an quận 12 truy bắt hung thủ gây án. Ô tô 7 chỗ bốc cháy trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương: Ngày 11/4, Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương. Trước đó, tài xế Nguyễn Trọng Khang (25 tuổi, quê Cà Mau) lái ô tô 7 chỗ trên cao tốc Trung Lương - TP HCM, khi đến địa phận xã Thanh Phú (huyện Bến Lức), tài xế phát hiện khói bốc lên từ cabin nên lái phương tiện vào làn dừng khẩn cấp. Xe con biến dạng sau cú va chạm với xe tải, 3 người thương vong: Chiều 11/4, tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xe tải mang BKS 29C -144.86 đã va quệt vào xe ô tô BKS 26A -046.63 đang di chuyển theo hướng ngược lại. Vụ chạm mạnh đã khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương, nhiều công trình giao thông bị hư hỏng. >>> Xem thêm video: Đề nghị truy tố mẹ ruột và cha dượng bạo hành con gái 3 tuổi gây tử vong. Nguồn: Truyền Hình Vĩnh Long.

