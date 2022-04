Tin nóng 10/4: Đột nhập trộm cắp, thiếu niên 15 tuổi giết nữ chủ nhà

Đột nhập trộm cắp, thiếu niên 15 tuổi giết nữ chủ nhà: Lý Thái Nguyên (SN 2007, ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) đột nhập vào nhà dân tại xã Hòa An, TP Cao Lãnh để trộm tài sản thì bị phát hiện, bất ngờ Nguyên dùng dao đâm nữ chủ nhà là bà P.T.T.T. (SN 1959) tử vong. Ngày 10/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập hồ sơ điều tra đối với Nguyên về hành vi “Giết người”. Xông vào biệt thự cướp hơn 2 tỷ đồng ở TP HCM: Nguyễn Quốc Thái (28 tuổi), Lê Hồng Khanh (42 tuổi) cùng 2 người khác xông vào căn biệt thự ở quận 5 rồi dùng dao, búa khống chế 3 nạn nhân để cướp hơn 2 tỷ đồng. Ngày 10/4, Công an TP HCM cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng này và điều tra, làm rõ. Người đàn ông tử vong sau khi truyền nước tại phòng khám: Anh L.V.M (SN 1979, trú huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong sau khi đến truyền nước tại phòng khám tư tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Ngày 10/4, Công an thị trấn Phố Châu cho biết, bệnh nhân mắc bệnh nền nặng, nhiễm COVID-19. Sau sự việc, Công an đã xuống phòng khám để nắm tình hình nhưng bệnh nhân mắc bệnh nền nặng, người nhà không có yêu cầu gì. Phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước: Ngày 10/4, Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết đang điều tra, làm rõ vụ ông Ngô Trí T. (SN 1968, trú xã Thanh Khê) được người dân phát hiện tử vong, chiếc xe máy đè lên người ở mương thoát nước trên địa bàn xã Thanh Khê. Được biết, gia đình ông T. thuộc diện khó khăn. Ông T. làm nghề thợ xây đã nhiều năm nay. Dùng kích điện bắt cá, bị điện giật tử vong: Đêm 9/4, anh Y.S.M. (SN 1986, trú tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) đi kích điện bắt cá tại hồ Ea Nhái, xã Cuôr Đăng. Trong lúc đang dùng kích điện bắt cá, anh Y.S.M. không may bị điện giật tử vong tại chỗ. Ngày 10/4, UBND xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. Trèo hái vú sữa, 1 phụ nữ rơi tử vong: Ngày 10/4, thông tin từ UBND xã Thanh Lương (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết, trưa 9/4, trong lúc trèo hái vú sữa, bà Nguyễn Thị Xuân (56 tuổi ở xã Thanh Lương) bị rơi xuống đất, tử vong. Được biết, lúc hái vú sữa, bà Xuân ở nhà một mình. Gia đình bà Xuân có hoàn cảnh khó khăn. Chồng bà mới qua đời năm 2021. Hiện trong nhà có 3 người con thì 1 người tàn tật. Bé trai bị bỏ bên đường giữa đêm lạnh ở Đắk Nông: Ngày 10/4, UBND thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, thông báo tìm thân nhân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm lạnh gần cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông. Thời điểm phát hiện, trên người cháu bé có quấn một chiếc khăn và một miếng tã lót. Cháu bé kháu khỉnh, nặng khoảng 2,5 kg, cơ thể còn vết máu (nghi mới sinh) và tím tái do nằm ngoài trời lạnh. Xe container tông 2 xe máy, 2 người tử vong: Chiều 9/4, tại xã Kdang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai xe container đã liên tiếp va chạm với xe máy do ông N.V.T (SN 1966, trú tại thị xã An Khê) và xe máy do ông H.T.B (SN 1971, trú xã Kdang) chở theo con trai là H.H.B (SN 2007) lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến ông T. ông B tử vong tại chỗ. Cháu H.H.B bị thương được đưa đi cấp cứu. >>> Xem thêm video: Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

