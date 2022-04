Tin nóng 9/4: Bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm ngay vệ đường

Bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm ngay vệ đường: Lê Anh Kim (SN 1995, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) sau khi chở cháu bé 14 tuổi đi một vòng tìm việc không được, gã thanh niên đã giở trò đồi bại, khống chế và cưỡng hiếp bé tại một con hẻm vắng trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Phan Thiết. Ngày 9/4, Công an TP Phan Thiết cho biết vừa bắt giữ Kim để điều tra, làm rõ. Gần 100 người dương tính với ma túy trong quán bar: Rạng sáng 9/4, Công an TP HCM ập vào quán bar Ferso thuộc Công ty TNHH TMDV Ferso (phường Võ Thị Sáu, quận 3). Tại thời điểm Công an ập vào, bên trong quán bar có 350 khách đang ăn, uống rượu bia tại 35 bàn. Kiểm tra nhanh đối với 150 người, có 50 người dương tính với ma túy. Trong 68 nhân viên phục vụ tại quán có 17 người cũng có kết quả dương tính ma túy. Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông: Trưa 9/4, một ngư dân đang thả lưới đánh bắt cá tại khu vực sông Hàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng thì phát hiện 1 thi thể mặc quần áo màu đen nổi trên mặt nước. Nạn nhân được xác định là anh N.K.P. (SN 1992, trú quận Thanh Khê). Được biết, trước đó do buồn chuyện gia đình nên thanh niên này đã bỏ nhà đi từ ngày 4/4. Tạm giữ đối tượng bảo vệ tòa nhà trộm cắp tài sản: Ngày 9/4, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN: 1993, ở Nam Định, là bảo vệ tại tòa nhà 57 Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Tuấn đã trộm chiếc máy tính nhãn hiệu Macbook 2015 Pro màu ghi (trị giá khoảng 10.000.000đ) để trên mặt bàn, trong phòng làm việc tầng 9 rồi mang về nhà cất giấu. Phá đường dây môi giới sugar baby - sugar daddy giá 20 triệu/tháng: Ngày 9/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Luân (SN 1987, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Sau khi thỏa thuận, sugar daddy sẽ trả 12 đến 20 triệu đồng/tháng cho sugar baby, Nguyễn Văn Luân hưởng 2 triệu đồng công môi giới. Bốn người uống rượu sau lễ tảo mộ, 2 người chết, 2 người bị thương: Sau khi đi tảo mộ, ông P.V.B (65 tuổi) và P.V.L (67 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) cùng hai người khác tổ chức nhậu tại nhà, hôm sau cả 4 người đều có biểu hiện bị ngộ độc, ông B. và ông L. tử vong. Ngày 9/4, Công an huyện Bình Chánh cho biết đang điều tra, làm rõ. Cửa tiệm cháy lớn, hàng chục xe máy bị thiêu rụi: Rạng sáng 9/4, Công an tỉnh Bình Phước nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhận được tin báo cháy tại số 15 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài, liền huy động lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường. Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên đã thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng trong đó có hàng chục xe máy các loại cùng toàn bộ tài sản. Va chạm với xe tải, người đàn ông tử vong: Chiều 9/4, ông Đặng Văn Cọp (SN 1977, ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe máy khi đến khu vực xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, xe của ông Cọp xảy ra va chạm với xe tải do tài xế Châu Văn Đức (SN 1993, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả cú va chạm khiến ông Cọp ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

