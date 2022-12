Tin nóng 1/12: Đột nhập vào nhà người yêu hiếp dâm vì đòi chia tay

Đột nhập vào nhà người yêu hiếp dâm vì đòi chia tay: Chỉ vì người yêu không chịu hàn gắn tình cảm, Cầm Bá Tư (SN 1995, trú tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) mang theo 2 con dao rồi nửa đêm đột nhập vào nhà bạn gái tên B. (SN 2005, trú cùng huyện Ea Súp) để thực hiện hành vi hiếp dâm và đâm nạn nhân gây thương tích rồi bỏ trốn. Ngày 1/12, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Cầm Bá Tư về các tội “Giết người” và “Hiếp dâm”. Cứa cổ vợ 'hờ' sau tiệc sinh nhật: Chị Lê Thị D. (SN 1984, ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh) tổ chức sinh nhật cho Lê Thanh Tâm (SN 1986, ngụ huyện Châu Thành) tại nhà của chị D. Chị D. và Tâm chung sống với nhau như vợ chồng. Sau tiệc sinh nhật, Tâm và chị D. vào phòng ngủ. Lúc này, cả hai nói chuyện với nhau thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tâm xuống nhà bếp lấy 1 con dao cứa cổ nạn nhân. Ngày 1/12, Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Tâm để điều tra, làm rõ. Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch trên 50 tỷ đồng: Ngày 1/12, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web bong88.com. Qua khai thác cơ sở dữ liệu, bước đầu xác định số tiền các đối tượng giao dịch cá cược là trên 50 tỷ đồng. 9X kề dao vào cổ hàng xóm bắt sang nhà để hành hung: Do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù, Nguyễn Văn Nam (SN 1995; trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã dùng rựa đến nhà ông Nguyễn Văn Hướng (SN 1970) là người cùng thôn và uy hiếp, 'bắt cóc' ông Hướng về nhà mình để hành hung… Ngày 1/12, Công an huyện Bố Trạch cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Nam về tội “bắt, giữ người trái pháp luật”. Nữ giáo viên lừa xin việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng: Trịnh Thị Đào (59 tuổi, trú huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) tự nhận mình quen biết những người có khả năng xin chạy vào biên chế trong lực lượng Công an. Qua đó, bị can lừa nhiều người ở Thanh Hóa, chiếm đoạt tiền tỷ. Ngày 1/12, Công an huyện Như Xuân cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Đào về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một công nhân tử vong tại hồ nước của công ty: Tối 30/11, một số công nhân phát hiện anh Tr.H.Ph. (SN 1992, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) là công nhân công ty BATO Việt Nam chi nhánh tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây chết đuối tại hồ chứa nước của công ty. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nam sinh lớp 11 thiệt mạng sau cú va chạm xe container: Khoảng 13h ngày 1/12, xe đầu kéo container mang biển kiểm soát 64C-075.79 đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho (Tiền Giang), phương tiện này va chạm với xe đạp điện do nam sinh học lớp 11 cầm lái. Cú va chạm khiến xe đạp điện cùng nam sinh bị cuốn vào gầm. Nạn nhân bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tại hiện trường, xe đạp điện gãy đôi, kẹt dưới gầm xe đầu kéo. Chốt lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 và các ngày nghỉ lễ trong năm: Ngày 1/12, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và một số ngày nghỉ lễ, tết năm 2023 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể, người lao động nghỉ Tết Quý Mão 2023 từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

