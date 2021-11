Tin nóng 30/11: Ra hồ câu cá trộm, bị chủ hồ dùng súng bắn chết

Vác cần ra hồ câu cá, bị chủ hồ dùng súng bắn chết: Anh Trần Minh Tâm (35 tuổi, trú ở huyện Ba Vì, Hà Nội) lấy cần câu cá ra hồ của Trần Bá Tấn (31 tuổi, trú cùng địa phương) để câu trộm thì bị anh Tấn phát hiện và dùng súng bắn chết. Ngày 30/11, Công an huyện Ba Vì cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Tấn. Nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh hội đồng vì mâu thuẫn trên mạng: Ngày 30/11, ông Đặng Quang Thanh, Hiệu trưởng THPT Hậu Lộc 2, tỉnh Thanh Hóa xác nhận một nữ sinh lớp 10 bị nhóm 4-5 bạn hành hung khi tan trường. Nhà trường và các cơ quan chức năng đang vào cuộc để xử lý. Nguyên nhân ban đầu là các nữ sinh có mâu thuẫn, nói xấu nhau trên mạng xã hội. Rút súng bắn vào đoàn người đi đường vì bị nhắc nhở "chạy xe đánh võng": Chạy xe lạng lách đánh võng, Quách Văn Kiên (SN 1995) và Cao Minh Thông (SN 1991, đều trú huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) được một số người nhắc nhở nhưng không nghe, còn rút súng ra bắn vào đoàn người, khiến 1 nạn nhân bị trúng đạn. Ngày 30/11, Công an huyện Yên Định cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này. Bắt quyền Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5: Ngày 30/11, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thông (54 tuổi - quyền Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 thuộc Bộ NN-PTNT) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan tới công trình hồ chứa nước Tả Trạch. Mang 2 dao nhọn đến đâm hàng xóm tử vong: Mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, Trần Đức Kiên (SN 1992, trú quận Long Biên, Hà Nội) đã cầm theo 2 dao nhọn đến nhà và đâm hàng xóm là anh N.Q.H. (SN 1982) tử vong. Ngày 30/11, Công an quận Long Biên cho biết đang điều tra, làm rõ. Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng: Ngày 30/11, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc khủng xảy ra trên địa bàn. Theo đó, Đường dây đánh bạc qua mạng này có hàng chục nghi can hoạt động khoảng nửa năm với quy mô lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Mê game đổi thưởng, đối tượng vờ mua vàng rồi cướp giật tài sản: Nghiện game đổi thưởng nên Nguyễn Xuân Thắng (SN 2000 trú huyện Yên Định, Thanh Hóa) đã giả vờ đi mua vàng, sau đó lợi dụng sơ hở của người bán cướp giật 1 nhẫn vàng đem đi bán lấy tiền chơi game. Ngày 30/11, Công an huyện Yên Định cho biết đang điều tra, làm rõ. Mang xe rùa đi trộm két sắt của hàng xóm: Lợi dụng hàng xóm vắng nhà, Lê Viết Cường (SN 1978, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã cạy cửa đột nhập rồi trộm một két sắt. Cường đã chuẩn bị xe rùa từ trước để vận chuyển két sắt về nơi cất giấu… Sau đó, Cường dùng xà beng phá két để lấy 3 chỉ vàng bên trong. Ngày 30/11, Công an huyện Yên Thành cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Cường. >>> Xem thêm video: Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

