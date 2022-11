Tin nóng 30/11: Vào rừng bắt ong, người dân gặp cảnh ớn lạnh

Vào rừng bắt ong, người dân gặp cảnh ớn lạnh: Sáng 30/11, có một nhóm người dân đi vào khu rừng giáp ranh giữa xã Đoàn Kết và xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh bắt ong thì bất ngờ phát hiện một thi thể đã phân hủy, không xác định được giới tính, độ tuổi. Hiện cơ quan chức năng của địa phương đang phối hợp điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Bắt đối tượng dùng vũ khí 'nóng' đe dọa hàng xóm: Do mâu thuẫn cá nhân, Hoàng Hải Đăng (SN 1997, trú xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) mang khẩu súng tự chế đến cổng nhà anh Nguyễn Văn A, phát hiện đối phương đang đứng trong sân liền chĩa súng và bóp cò, nhưng may đạn không trúng ai. Ngày 30/11, Công an huyện Lục Ngạn cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đăng để điều tra về hành vi dùng súng tự chế đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Truy nã gã phụ xe chém trọng thương tài xế: Ngày 30/11, Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Văn Sơn (SN 1977, trú phường Văn Đức, TP Chí Linh, Hải Dương) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, trong quá trình đón khách và bốc hàng hóa, Sơn là phụ xe đã vác kiếm chém tài xế là anh Phạm Đăng Tr. (48 tuổi, trú TP Hạ Long) trọng thương rồi bỏ trốn. Nhân viên ngân hàng lừa đảo 1,8 tỷ đồng bằng chiêu đáo hạn: Nguyễn Thành Trung (SN 1994, ngụ TP Bến Tre, Bến Tre) là nhân viên của một ngân hàng thương mại, chi nhánh tỉnh Bến Tre. Lợi dụng sự quen biết với chị N.T.H.R., Trung đã vay 1,8 tỷ đồng của chị R. với lý do đáo hạn tiền vay cho khách hàng và thỏa thuận trong 3 ngày sẽ hoàn trả lại. Sau đó, Trung đã dùng số tiền đó để tiêu xài cá nhân. Ngày 30/11, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can,bắt tạm giam Trung để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bắt đối tượng cứa cổ người đi đường để cướp tài sản: Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) do không có tiền tiêu xài nên mua một con dao Thái Lan để làm dụng cụ cướp tài sản. Trong lúc lang thang, Vinh phát hiện bà H. đang cầm theo điện thoại đi trên đường tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa nên đã khống chế, cứa cổ nạn nhân để cướp tài sản. Ngày 30/11, Công an TP Biên Hòa cho biết vừa bắt giữ Vinh để điều tra, làm rõ. Đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng bị triệt phá: Ngày 30/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có giao dịch gần 100 tỷ đồng, bắt tạm giam 4 đối tượng. Các đối tượng đã lập 11 tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng với số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan. Nam sinh 18 tuổi tử vong sau va chạm với xe ben: Khoảng 12h ngày 30/11, trước số nhà 515 Lê Duẩn (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xe ben BKS: 47C-115.59 do tài xế Nguyễn Minh Trãi (SN 1977, trú tại TP Buôn Ma Thuột) xảy ra va chạm với xe máy BKS: 47F1-413.81 do em P.H.T. (SN 2004, trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, sinh viên một trường Cao đẳng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều. Hậu quả, vụ tai nạn khiến nam sinh viên tử vong tại chỗ. Container bất ngờ bốc cháy dữ dội: Đêm 29/11, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH - Công an Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy xe ô tô trên tuyến Quốc lộ 7, đoạn qua xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 và số 5 huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, 1 chiếc xe container bốc cháy phần cabin và lan sang phần thùng hàng phía sau. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: ĐTHĐT.

