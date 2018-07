5 người Trung Quốc trốn nã bị bắt ở Móng Cái thế nào?

(Kiến Thức) - Kiểm tra hành chính khách sạn Hồng Vận (phường Ka Long, Móng Cái), cơ quan công an bất ngờ phát hiện 6 đối tượng người Trung Quốc nằm trong lệnh truy nã của Cục Công an TP Đông Hưng, Trung Quốc.

Thông tin tới PV bắt 5 người Trung Quốc trốn nã ở Việt Nam, Công an TP Móng Cái cho hay, ngày 26/6, đơn vị nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) về việc đề nghị phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan đến chuyên án đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua mạng. Hiện có thông tin nghi vấn lẩn trốn tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Đến ngày 28/6, Công an TP Móng Cái tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng B602, B615 và B802 của khách sạn Hồng Vận thuộc phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát hiện 6 đối tượng: Li Hong Lin (Lý Hồng Lâm, SN 1990), Zheng Jing (Trịnh Tinh, SN 1986), Yang Xiao Ming (Dương Tiểu Minh, SN 1991), Zhang Chuan (Trương Xuyên, SN 1991), Luo Jie Jie (La Kiệt Kiệt, SN 1992), Yang Zhao (Dương Triệu, SN 1992) đều trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Các đối tượng này đều có tên trong lệnh truy nã của Cục Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc.

3 trong số các đối tượng tại Khách sạn Hồng Vận.Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi kiểm tra, Công an thành phố Móng Cái đã tạm giữ của các đối tượng gồm: 36 chiếc điện thoại di động các loại, 24 máy quẹt thẻ, 2 máy tính xách tay, 2 máy in, 1 con dấu hình bầu dục khắc chữ nước ngoài, 70.000 nhân dân tệ, 6 sổ hộ chiếu, khoảng 200 chiếc thẻ chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng in chữ Trung Quốc cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.