Tiếp viên VietNam Airlines mắc COVID-19: “Khui” trách nhiệm những người liên đới

Khởi tố vụ án để điều tra là cần thiết



Trưa ngày 3/12, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người tại TP.HCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, PGĐ Công an TP.HCM cho biết liên quan trường hợp lây lan COVID-19 từ bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không, Cơ quan an ninh điều tra của Công an TP HCM đã khởi tố vụ án ‘‘Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’’ theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, sau khi xảy ra việc dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, công an đã tiến hành xác minh điều tra và xác định có hành vi lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người khác. Trên cơ sở đó, Công an Thành phố đã báo cáo Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an, lãnh đạo Thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố. Từ đó, Công an Thành phố đã chỉ đạo Cơ quan an ninh điều tra của Công an Thành phố khởi tố vụ án trên.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang. Ảnh: Zing.

Trước đó, chiều ngày 2/12, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã có quyết định tạm đình chỉ công việc với ông D.T.H, tiếp viên hàng không của hãng (BN 1342) để xem xét kỷ luật với hình thức sa thải, do những vi phạm trong việc cách ly y tế phòng ngừa COVID-19. Trong quyết định tạm đình chỉ công việc với ông D.T.H (BN1342) để xem xét kỷ luật với hình thức sa thải, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) nêu rõ rằng những vi phạm trong việc cách ly y tế phòng ngừa COVID-19 của tiếp viên này đã “gây hậu quả nghiêm trọng”.

BN1342 được xác đinh đã lây bệnh COVID-19 trong khu cách ly tập trung khi tiếp xúc với một bệnh nhân khác, trong khi theo quy định, khi cách ly y tế không được tiếp xúc với người khác. Khi cách ly tại nhà, BN1342 cũng không thực hiện các quy định cách ly tại hộ gia đình như không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, không tụ tập tại nơi cách ly, giữ khoảng cách 2m với người tiếp xúc và phải đeo khẩu trang. Trường hợp BN347 đã lây từ BN1342 do không tuân thủ các quy định về cách ly tại nhà. Vi phạm của BN 1342 là rất nghiêm trọng.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, có đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với trường hợp này về Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người theo điều 240 BLHS 2015 và công văn hướng dẫn số 45 của TAND tối cao. Hành vi của nam tiếp viên đã thiếu ý thức trong việc đảm bảo các quy định về cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Cụ thể không giữ an toàn khi vẫn tiếp xúc với người có nguy cơ nhiễm bệnh cao tại khu cách ly tập trung. Khi cách ly tại nhà đã tự ý tiếp xúc với người khác khiến cho một số người bị nhiễm bệnh và hàng trăm người bị cách ly.

Hành vi này là rất nguy hiểm, gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế xã hội và có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại, khiến mọi người vô cùng hoang mang và lo lắng.

Hành vi thiếu ý thức trong việc tuân thủ quy định về cách ly y tế tập trung và cách ly tại nhà đã khiến ít nhất thêm 3 ca nhiễm bệnh, nhiều người phải bị cách ly y tế do được xác định là F1, F2.. Các cơ quan chức năng, áp dụng nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh, nhiều đơn vị cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng, việc học tập của học sinh cũng ảnh hưởng gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhiều tổ chức, cá nhân, phát sinh chi phí phòng chống dịch.

Do đó, hành vi của nam bệnh nhân này rất đáng lên án và phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra mà hành vi trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan chức năng cần sớm xem xét, xử lý thật nghiêm hành vi vi phạm theo quy định để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Hành vi không tuân thủ quy định về cách ly không chỉ là hành vi vi phạm về mặt đạo đức mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ngoài tiếp viên hàng không, những ai sẽ bị truy trách nhiệm?

Tại buổi họp báo, PV đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của Vietnam Airlines và các đơn vị quản lý điểm cách ly tại địa phương như quận Tân Bình khi để người cách ly vi phạm quy định.

Trả lời câu hỏi của báo chí, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, sau khi khởi tố vụ án Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM sẽ có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và cá thể hóa trách nhiệm hình sự.

"Việc khi nào có quyết định khởi tố bị can và những bị can nào liên quan, Cơ quan an ninh điều tra còn phải làm nhiều bước mới có quyết định khởi tố bị can. Trong quá trình điều tra sẽ xác định ý thức, động cơ mới làm rõ được việc vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan. Mặt khác, hiện có một số người có liên quan vụ án đang bị bệnh, cách ly. Do đó cơ quan điều tra vừa tuân thủ quy định điều tra nhưng vừa phải tuân thủ quy định về cách ly, phòng chống dịch bệnh cho nên phải có thời gian điều tra" – ông Quang nói.

Trước đó, căn cứ theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản phòng chống COVID-19 hiện hành, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ rõ các tổ chức, cá nhân đã vi phạm về phòng chống COVID-19 trong trường hợp này làm lây nhiễm bệnh ra cộng đồng.

Theo đó, ngoài hành vi của nam tiếp viên hàng không, đối với khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý, đã không tuân thủ các quy định tại khu cách ly y tế phòng chống COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung. Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, khi phát hiện 1 trường hợp dương tính thì đối tượng tiếp xúc phải được cách ly tập trung 14 ngày nhưng BN1342 sau khi tiếp xúc với BN1325 lại được cho về cách ly tại nhà. Đây là vi phạm nghiêm trọng. Cơ sở cách ly này không thực hiện đúng các quy định về quản lý kiểm tra, giám sát cơ sở cách ly y tế tập trung dành cho tổ bay và các tiếp viên, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Người quản lý khu nhà trọ mà BN1342 về cách ly (tại phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) đã không tuân thủ các quy định về giám sát thực hiện cách ly y tế tại nhà. Quy định này đã hướng dẫn rất rõ rằng, chủ cơ sở nhà trọ phải thông báo cho các hộ gia đình, người lưu trú tại nơi ở, nơi cư trú có người được cách ly về thông tin của người được cách ly, để mọi người biết, phối hợp thực hiện và tham gia giám sát...

Đối với chính quyền địa phương, UBND quận Tân Bình, UBND phường 2, quận Tân Bình, chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống COVID-19. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có trách nhiệm liên đới khi không kiểm tra giám sát việc này.

Trao đổi với PV Kiến Thức về nội dung này, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, trong trường hợp khởi tố vụ án, khởi tố bị can người thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan điều tra cũng sẽ xem xét làm rõ hành vi của những người giúp sức, tạo điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra sẽ xem xét một số cá nhân về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp có đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự về tội danh này.

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được áp dụng khi người có chức vụ quyền hạn phải thực hiện một nhiệm vụ theo quy định nhưng cố tình không thực hiện hoặc thực hiện sai dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì sẽ bị xử lý hình sự. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ theo nguyên tắc sai phạm đến đâu phải xử lý đến đó, ai sai phạm người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bộ trưởng Bộ Y tế: Nam tiếp viên hàng không vi phạm rất nghiêm trọng về phòng chống COVID-19