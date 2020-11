Thượng uý bị đánh chết: Hung thủ cố tình hay vô tình gây án?

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đối tượng hành hung khiến cán bộ công an tử vong đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và lấy lời khai của các đối tượng để điều tra làm rõ vụ án.

Vụ thượng uý bị đánh chết xảy ra vào khoảng 13h ngày 10/11, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973 ở thôn Sàng, xã Đạo Lý) xảy ra vụ xô xát đánh nhau. Theo đó, anh Hưng đánh nhau với một nhóm các đối tượng: Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972) cùng Phan Văn Thế (SN 1978) đều trú tại huyện Lý Nhân.

Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và công an viên Nguyễn Văn H. trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc. Xác định nhóm đối tượng này sử dụng hung khí đánh nhau, thượng uý Minh đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc. Các đối tượng không chấp hành, đối tượng Nguyễn Văn Côn đã đấm vào vùng bụng, nách thượng úy Minh khiến nạn nhân tử vong.

Dư luận cho rằng đối tượng hành hung khiến cán bộ công an tử vong dù vô tình hay cố ý thì vẫn làm chết người. Nhiều người phẫn nộ và bày tỏ pháp luật phải trừng trị thật nghiêm khác với đối tượng này.

Thượng úy Minh tử vong tại bệnh viện. Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân hành vi của sự việc, làm rõ hậu quả để xem xét trách nhiệm đối với từng đối tượng theo quy định của pháp luật. Trước tiên, sẽ làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng của các đối tượng có liên quan trước khi có mặt thượng uý Minh. Trường hợp, cơ quan chức năng có đủ căn cứ sẽ truy tố các đối tượng vi phạm về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ Luật hình sự năm 2015 và tội gây rối trật tự công cộng. Đối với hành vi chống người thi hành công vụ dẫn đến hậu quả người thi hành công vụ tử vong, cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý các đối tượng vi phạm về tội chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích hoặc tội giết người tùy thuộc vào hành vi cụ thể. Trong trường hợp hành vi gây rối trật tự công cộng dẫn đến thương tích hoặc dẫn đến người thi hành công vụ tử vong thì đối tượng chống người thi hành công vụ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người theo Bộ Luật hình sự 2015. Bởi vậy, trong vụ án này cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý đối tượng đã tấn công thượng uý Minh về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người tùy thuộc vào hành vi và tương quan lực lượng giữa hai bên trong tình huống cụ thể. Trong vụ án này, nạn nhân thiệt mạng là do những thương tích do đối tượng chống người thi hành công vụ gây ra, đối tượng không sử dụng không khí nguy hiểm nên cơ quan điều tra sẽ cân nhắc để xác định tội danh là tội cố ý gây thương tích hay tội giết người. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội). Nếu hành vi của đối tượng không nhằm mục đích giết người, không nhận thức được hành vi có thể dẫn đến chết người thì đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự 2015. Còn trường hợp đối tượng có mục đích giết người hoặc hành vi có thể dẫn đến chết người, đối tượng nhận thức được sự nguy hiểm của hành vi nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và bỏ mặc hậu quả xảy ra thì đối tượng này thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. "Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong quá trình điều tra vụ án để xác định tội danh và hình phạt theo quy định pháp luật. Cho dù bị xử lý theo tội giết người hay tội cố ý gây thương tích các đối tượng gây sẽ bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là đối với người thi hành công vụ, vì lý do công vụ của nạn nhân và có tính chất côn đồ nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc" - luật sư Cường nói. Trong trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích, với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là dẫn đến chết người thì các đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 7 năm đến 14 năm tù theo quy định tại khoản 4, điều 134 Bộ Luật hình sự năm 2015. Còn trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người, theo khoản 1, Điều 123 Bộ Luật hình sự 2015 thì đối tượng sẽ phải đối mặt với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài tội danh mà đối tượng đã gây ra đối với người thi hành công vụ thì hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng cũng sẽ được xem xét nên có thể có đối tượng sẽ bị xử lý về nhiều tội danh khác nhau tùy thuộc vào những hành vi cụ thể. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý trong quá trình điều tra. Vụ án này sẽ là một bài học cho những đối tượng côn đồ, manh động, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác, bất chấp pháp luật, chống trả người thi hành công vụ. Thượng úy cảnh sát nhân dân hy sinh khi đang làm nhiệm vụ sẽ được hưởng các quyền lợi chế độ của người có công theo quy định pháp luật. Đồng thời, đối tượng gây án cũng sẽ phải có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ bộ thiệt hại đã gây ra đối với gia đình của cán bộ này. Khoản tiền bồi thường bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút của người chăm sóc, tiền tổn thất về tinh thần và nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân phải cấp dưỡng theo quy định của pháp luật. Hiện vụ thượng uý bị đánh chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Thượng úy Công an bị đánh chết khi giải quyết ẩu đả ở tỉnh Hà Nam