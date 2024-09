Thuê 2 ô tô tự lái đem đi cầm cố rồi bỏ trốn

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết, vừa kết thúc giai đoạn điều tra, hoàn tất thủ tục đề nghị truy tố bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại huyện Kim Sơn.

Ảnh minh họa.

Vụ án do Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã có đủ tài liệu, căn cứ xác định: Phạm Văn Ngọc, sinh năm 1988, trú tại thôn Bằng Bộ, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến cửa hàng cho thuê ô tô tự lái ở huyện Kim Sơn để thuê hai ô tô sử dụng cho công việc cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi thuê được xe, do việc kinh doanh thua lỗ, nợ nần nên Phạm Văn Ngọc đã mang hai ô tô trên đi cầm cố được 730.000.000 đồng để tiêu xài và trả nợ cá nhân rồi bỏ trốn. Hậu quả là hai chiếc ô tô trên đã bị thất lạc, không tìm được để trả cho bị hại. Sau gần 2 năm lẩn trốn, Ngọc mới đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình. Các cơ quan tố tụng đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ đưa bị cáo ra xét xử theo quy định của pháp luật.