Hút trộm cát sông Hồng, 6 đối tượng ở Thái Bình bị khởi tố

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.



Các đối tượng gồm: Trần Văn Tạo (SN 1982); Trần Văn Phong (SN 1978); Trần Văn Bình (SN 1975); Nguyễn Văn Đốc (SN 1982); Đinh Văn Đức (SN 1981); Trần Thị Mơ (SN 1985) cùng trú tại xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Các quyết định được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trần Văn Tạo tại cơ quan công an.

Khoảng 20h, ngày 15/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường phát hiện bắt quả tang Trần Văn Phong, Trần Văn Bình, Nguyễn Văn Đốc đều là lái tàu đang có hành vi sử dụng tàu vỏ sắt ko số hiệu thực hiện hành vi hút cát từ dưới lòng sông Hồng thuộc địa phận xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư lên 2 khoang tàu.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận được Trần Văn Tạo thuê khai thác cát trái phép bán cho các bến bãi tại tỉnh Thái Bình và Nam Định.

Từ ngày 20/3/2025 đến ngày 15/4, các đối tượng đã khai thác được 19 chuyến cát tặc với khối lượng 9411,11 m3 trị giá gần 1,8 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi trên Trần Văn Tạo thuê Đinh Văn Đức làm nhiệm vụ cảnh giới và thuê Trần Thị Mơ làm thủ quỹ ghi chép thu chi.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

