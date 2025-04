Bắc Ninh: Trưng bày tư liệu kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Tới dự trưng bày có các bà: Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ông Lê Xuân Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Tại Thư viện Bắc Ninh, trưng bày tư liệu “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất” diễn ra đến hết ngày 10/5/2025, gồm các nội dung, như: Trưng bày trên 4.000 bản sách về VHNT Việt Nam từ năm 1975 đến nay; VHNT Bắc Ninh từ năm 1975 đến nay; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Bản hùng ca bất diệt;

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tư liệu “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất” và “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Trưng bày các tác phẩm đạt giải cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc trong các lĩnh vực: Văn học, Văn nghệ dân gian, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Sân khấu, Kiến trúc; tranh dân gian Đông Hồ. Các ấn phẩm của Hội VHNT tỉnh và của Phân hội VHNT các huyện, thị xã, thành phố; tập san Người Kinh Bắc qua các năm, tháng...

Trưng bày tư liệu ảnh gồm 12 cụm pano ngoài trời, 40 ảnh khổ lớn các tác phẩm tiêu biểu của VHNT tỉnh Bắc Ninh và VHNT Việt Nam, 80 ảnh tư liệu về diễn biến Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Trưng bày Bộ thư mục chuyên đề toàn văn gồm 3 quyển với chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất”, dày 1.223 trang, được in trên khổ A3 dưới hình thức số hóa toàn văn, phát hành bản in và tích hợp trên website, các trang thông tin do Thư viện Bắc Ninh quản lý.

Tại Bảo tàng Bắc Ninh, trưng bày chuyên đề “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước” với gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được chọn lọc, gồm 3 chủ đề: Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Bắc Ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Bắc Ninh đổi mới, hội nhập và phát triển. Trưng bày diễn ra trong 3 tháng (từ ngày 24/4 - 25/7/2025).

Cùng với đó là các hoạt động nói chuyện chuyên đề với chủ đề: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Khát vọng hòa bình” do Đại tá, Tiến sỹ Lê Thanh Bài, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam trình bày; chiếu phim tư liệu về Đại thắng mùa Xuân năm 1975; biểu diễn múa Rối nước Đồng Ngư; các hoạt động giáo dục trải nghiệm “Ngày hội non sông thống nhất”.

Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết, đợt trưng bày tư liệu “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất” và “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” gắn với các ngày lễ lớn, các dịp kỷ niệm với mong muốn sẽ giới thiệu du khách và bạn đọc nhiều tư liệu, tài liệu có giá trị.

Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.